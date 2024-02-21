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Published Сегодня, 11:47

Modified Сегодня, 11:49

Updated Сегодня, 11:49

Житель Ростовской области открыл стрельбу по полицейским и погиб

Инвалид открыл стрельбу по полицейским в Ростовской области

21 февраля 2024, 11:47
Фото: UMC/wikimedia.org
Житель Ростовской области открыл стрельбу по полицейским и погиб
В Ростовской области погиб мужчина, который начал стрелять из оружия по сотрудникам полиции, сообщает «КП — Ростов-на-Дону».

Происшествие случилось в ночное время, когда в полицию поступил сигнал о семейном конфликте. Речь идет о доме, где проживали 55-летний мужчина, с супругой и внучкой.

«Мужчина, являющийся инвалидом, увидел троих полицейских и забежал в сарай, после чего начал стрелять из ружья и промахнулся. Когда в дальнейшем правоохранители зашли внутрь, то увидели, что стрелок мертв», — говорится в публикации.

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Отмечается, что теперь правоохранители выясняют все обстоятельства. Официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется.

Ранее стало известно, что написал ростовскому полицейскому Чикатило перед расстрелом. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Полиция#Стрельба#Происшествия#Семейный конфликт
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