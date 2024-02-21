Инвалид открыл стрельбу по полицейским в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Происшествие случилось в ночное время, когда в полицию поступил сигнал о семейном конфликте. Речь идет о доме, где проживали 55-летний мужчина, с супругой и внучкой.
«Мужчина, являющийся инвалидом, увидел троих полицейских и забежал в сарай, после чего начал стрелять из ружья и промахнулся. Когда в дальнейшем правоохранители зашли внутрь, то увидели, что стрелок мертв», — говорится в публикации.
Отмечается, что теперь правоохранители выясняют все обстоятельства. Официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется.
Ранее стало известно, что написал ростовскому полицейскому Чикатило перед расстрелом. Материал на эту тему читайте по ссылке.