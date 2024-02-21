Инвалид открыл стрельбу по полицейским в Ростовской области

«Мужчина, являющийся инвалидом, увидел троих полицейских и забежал в сарай, после чего начал стрелять из ружья и промахнулся. Когда в дальнейшем правоохранители зашли внутрь, то увидели, что стрелок мертв», — говорится в публикации.