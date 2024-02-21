Искусственный интеллект Миа показала, как управляет качеством связи Tele2

В рамках кампании Tele2 выпустила видеоролик и показала развитие связи, которая во все времена имела важное значение для человека. Существовали разные способы связи, она развивалась и менялась, но людям всегда было важно иметь качественную связь друг с другом. В ролике главный герой, известный зрителям Босс Tele2, оказывается среди древнейших людей и зажигает сигнальный огонь, который далее трансформируется в голубиную почту. Следующий этап эволюции связи — создание телеграфа, предпоследняя ступень развития — телефон, а вершиной эволюции оператор в своем ролике называет смартфон. Сегодня для обеспечения высокого качества связи необходимы достаточная скорость и стабильность интернета, хорошее покрытие сети и распределение нагрузки на базовые станции — работу этих процессов в Tele2 обеспечивает ИИ. Искусственный интеллект Миа появляется не только в ролике — клиенты оператора могут увидеть ее на сайте и в приложении «Мой Tele2».