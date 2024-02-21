Каждый второй ростовчанин планирует изучать иностранный язык в 2024 году

Лидером по популярности остается английский. Его собираются учить 36% респондентов из Ростова-на-Дону. Второй по востребованности язык — китайский, репетитора по нему ищут еще 11% опрошенных. Замыкает тройку лидеров французский язык с 9% заинтересованных в его изучении. Еще по 6% респондентов заявили о планах изучать в этом году итальянский и испанский.