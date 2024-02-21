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Published Сегодня, 17:39

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Updated Сегодня, 17:41

Английский язык остается самым популярным для изучения у жителей Ростова-на-Дону

Каждый второй ростовчанин планирует изучать иностранный язык в 2024 году

21 февраля 2024, 17:39
Фото: pxhere.com
Английский язык остается самым популярным для изучения у жителей Ростова-на-Дону
Английский язык остается самым популярным для изучения у жителей Ростова-на-Дону, рассказали RostovGazeta аналитики «Авито Услуги».

В Ростове растет спрос на репетиторов по иностранным языкам. 51% опрошенных ростовчан планируют изучать в этом году хотя бы один иностранный язык.

Лидером по популярности остается английский. Его собираются учить 36% респондентов из Ростова-на-Дону. Второй по востребованности язык — китайский, репетитора по нему ищут еще 11% опрошенных. Замыкает тройку лидеров французский язык с 9% заинтересованных в его изучении. Еще по 6% респондентов заявили о планах изучать в этом году итальянский и испанский.

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«За последний месяц интерес ростовчан к иностранным языкам вырос в на 64%, а число объявлений преподавателей на платформе выросло на 5% по сравнению с прошлым месяцем», — рассказал руководитель категории «Обучение» на «Авито Услугах» Игорь Санников.

Ранее стало известно, сколько платят за услуги психологов жители Ростова.

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