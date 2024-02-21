Компания группы «Интеррос» токенизировала награду для победителя Игр будущего

Наградные NFT от «Атомайз» полностью соответствуют законодательству РФ. Они выпускаются в рамках правового поля государства и не предполагают использование иностранных криптовалютных площадок и бирж. Деятельность платформы «Атомайз» регулируется ЦБ РФ, пишет tass.ru. Сообщается, что первый NFT будет вручен победителю международного phygital-турнира «Игры будущего» в дисциплине «Мир танков». При этом гарантированный денежный приз составит пятьсот тысяч рублей. Победитель также получит права на использование объекта интеллектуальной собственности — маскота Игр будущего, жар-птицы МИRA.