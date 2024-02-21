Компания группы «Интеррос» токенизировала награду для победителя Игр будущего

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
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Updated Сегодня, 10:36
Наградные NFT от «Атомайз» полностью соответствуют законодательству РФ. Они выпускаются в рамках правового поля государства и не предполагают использование иностранных криптовалютных площадок и бирж. Деятельность платформы «Атомайз» регулируется ЦБ РФ, пишет tass.ru. Сообщается, что первый NFT будет вручен победителю международного phygital-турнира «Игры будущего» в дисциплине «Мир танков». При этом гарантированный денежный приз составит пятьсот тысяч рублей. Победитель также получит права на использование объекта интеллектуальной собственности — маскота Игр будущего, жар-птицы МИRA.
Церемония вручения наград состоится в Казани 27 февраля при поддержке компании «Интеррос», которая выступает генеральным партнером турнира «Игры будущего». По словам генерального директора «Интерроса» Сергея Батехина, поддержка и активное участие в Играх компаний «Атомайз» и «Рексофт» направлены на успешное проведение нового формата спортивных соревнований, объединяющего две реальности. Это откроет новую главу в истории мирового спорта.
«Интеррос» уже неоднократно оказывал поддержку международным спортивным событиям. В 2024 году компания отмечает юбилей курорта «Роза Хутор» и десятилетие Олимпиады. Генеральный директор платформы «Атомайз» Алексей Илясов подчеркнул соответствие идеи phygital-спорта философии компании. При этом он отметил, что платформа также работает на стыке физического и виртуального миров.
Компания активно участвует и в проектах, имеющих социальное значение. Например, в 2023 году был реализован проект «Цифровое искусство», который помог собрать средства на реставрацию музейного произведения искусства. Кроме платформы «Атомайз», в проекте принимали участие «Интеррос» и Эрмитаж.
Илясов отмечает, что использование наградных NFT стало еще одним способом применения технологии токенизации. Эти цифровые активы призваны поддерживать спорт и спортсменов. С точки зрения закона, наградные NFT представляют собой гибридные цифровые права, которые обладают технологическими возможностями зарубежных NFT, но при этом имеют понятную правовую природу и контролируются Банком России в рамках надзора за платформами.
«Таким образом, нам удалось преодолеть главный недостаток NFT, выпускаемых на криптобиржах, — их серый правовой статус», — сказала Алевтина Камелькова, основатель и управляющий партнер Findustrial Consulting Group, выступающей партнером по структурированию выпуска.
В перспективе платформа «Атомайз» планирует на основе гибридных цифровых прав создавать новые инструменты для спортсменов, спортивных организаций и фанатов спорта.