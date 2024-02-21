Метеоролог предупредила, что в Центральной России не будет ранней весны

По предварительным прогнозам метеоролога, март в Центральной России будет теплее, чем обычно, поэтому можно ожидать таяния снега. Однако она не уверена, что это произойдет очень быстро, так как снег плотный, а земля под ним замерзла. Поэтому процесс таяния может затянуться.