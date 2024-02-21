Метеоролог предупредила, что в Центральной России не будет ранней весны

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Однако она отметила, что природа и погода могут сделать свое дело. Если март окажется теплым и будут дожди, то это поможет быстро растаять снегу, пишет pravda.ru. Поэтому возможно, что весна придет в плановые сроки, как обычно, сказала эксперт.
По предварительным прогнозам метеоролога, март в Центральной России будет теплее, чем обычно, поэтому можно ожидать таяния снега. Однако она не уверена, что это произойдет очень быстро, так как снег плотный, а земля под ним замерзла. Поэтому процесс таяния может затянуться.
Метеоролог уверена, что метеорологическая весна придет в привычные сроки, которые были раньше, примерно 26–27 марта. В связи с изменением климата, эти сроки сдвинулись на десять дней вперед. Она предсказывает, что в середине марта температура станет положительной. Полное таяние снега можно ожидать в начале апреля.
Метеоролог заверила, что больше не предвидится сильных снегопадов. Однако после небольшого потепления 23–25 февраля, температура опять упадет и вернется минусовая погода и небольшой снег.