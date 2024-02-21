rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:56

Published Сегодня, 10:56

Modified Сегодня, 11:20

Updated Сегодня, 11:20

Метеоролог предупредила, что в Центральной России не будет ранней весны

21 февраля 2024, 10:56
Прогноз метеоролога: ранней весны в Центральной России не будет. Метеоролог Татьяна Позднякова из агентства «Метеоновости» объяснила, что такой вывод можно сделать, исходя из большого количества снега на данный момент.

Однако она отметила, что природа и погода могут сделать свое дело. Если март окажется теплым и будут дожди, то это поможет быстро растаять снегу, пишет pravda.ru. Поэтому возможно, что весна придет в плановые сроки, как обычно, сказала эксперт.

По предварительным прогнозам метеоролога, март в Центральной России будет теплее, чем обычно, поэтому можно ожидать таяния снега. Однако она не уверена, что это произойдет очень быстро, так как снег плотный, а земля под ним замерзла. Поэтому процесс таяния может затянуться.

Метеоролог уверена, что метеорологическая весна придет в привычные сроки, которые были раньше, примерно 26–27 марта. В связи с изменением климата, эти сроки сдвинулись на десять дней вперед. Она предсказывает, что в середине марта температура станет положительной. Полное таяние снега можно ожидать в начале апреля.

Метеоролог заверила, что больше не предвидится сильных снегопадов. Однако после небольшого потепления 23–25 февраля, температура опять упадет и вернется минусовая погода и небольшой снег.

Подпишитесь
«Асфальт уйдет с дуновением ветра»: почему в Ростовской области разрушаются дороги
Сегодня, 13:44
Бойцы СВО потребовали убрать памятник Жванецкому в Ростове-на-Дону
Сегодня, 06:58
В зеркальную дату 24 февраля в Ростовской области поженятся около 300 пар
Сегодня, 06:28
Штрафстоянку выставили на продажу в Ростове-на-Дону за 85 млн рублей
Сегодня, 05:51
Морозы пообещали жителям Ростова-на-Дону 21 февраля
Сегодня, 05:34
Ростовчане массово избавляются от пунктов выдачи заказов Wildberries и Ozon
Сегодня, 04:30