«Миллионы против подтоплений»: как выявляли границы затоплений в Ростовской области

По данным информационной системы «СПАРК», компания АО «Донгис» была создана в Ростове в 2014 году. За 2022 год ее доход превысил один миллиард рублей. В 2023 году в структуре компании появился филиал. Он располагается в Сахалинской области, где в 2023 года «Донгис» сосредоточил свою работу.