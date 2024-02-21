«Миллионы против подтоплений»: как выявляли границы затоплений в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
RostovGazeta изучила госзакупки Ростовской области и выяснила, сколько денег власти направили определение границ затоплений.
В 2014 году вышло постановление Правительства РФ № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления». В рамках реализации этого документа весной 2018 года министерство строительства Ростовской области заключило контракт с ростовской компанией АО «Донгис».
Компания взяла на себя обязательства по проведению инженерно-изыскательских работ и определению границ затопления (подтопления). Стоимость госконтракта составила 39,6 миллиона рублей.
Этот контракт система «СПАРК-Маркетинг» отметила рядом индикаторов. Исполнитель многомиллионного контракта АО «Донгис» оказался субъектом малого и среднего предпринимательства. Размещенные документы оказались недоступны для поиска.
При проведении торга зафиксированы запросы на разъяснение положений документации. Торг проходил с жалобой в антимонопольную службу. Индикатор предупреждает, что, не зависимо от решения ФАС, жалоба является признаком ограничения конкуренции.
АО «Донгис» оказалось единственным участником госзакупки, организованной конкурентным образом.
«СПАРК-Маркетинг» предупреждает, что при наличии достаточного числа альтернативных поставщиков, это может являться признаком ограничения конкуренции или организации торга под конкретного исполнителя. По информации системы, такую закупку можно охарактеризовать как низкоэффективную и низкоконкурентную по смыслу.
Также индикатор подчеркнул, что контракт был завершен позже срока. При этом, по данным сайта Госзакупок, контракт заказчик исполнил без неустоек — без штрафов и пени.
В 2019 году по заказу Министерства строительства Ростовской области компания АО «Донгис» снова взяла на себя обязательства по проведению инженерно-изыскательских работ по определению границ зон затопления. Стоимость этого контракта составила 90,6 миллиона рублей.
Проведение торга система «СПАРК-Маркетинг» отметила индикаторами. Из нескольких заявок на участие в торге была допущена только одна. Часть документов оказалась недоступна для поиска.
За получение этого контракта пытался бороться Российский научно-исследовательский институт проблем мелиорации, расположенный в Новочеркасске. Но, по информации «СПАРК-Маркетинг», заявка не была допущена к торгу из-за несоответствия требованиям.
При проведении торговой процедуры индикатор зафиксировал запросы на разъяснение положений документации. Торг прошел с минимальным снижением первоначальной цены контракта. По информации сайта Госзакупок, исполнение контракта также было завершено.
К слову, пытавшийся составить конкуренцию в торге Научно-исследовательский институт проблем мелиорации проводил в 2017 году работы по установлению границ затопления (подтопления) пойменных территорий рек Ростовской области. Начальная стоимость контракта тогда составила более 46 миллионов рублей. Однако Институт выступил со значительным снижением цены, взяв на себя обязательства выполнить работы за 21,5 миллиона рублей.
«СПАРК-Маркетинг» подчеркивает, что серьезный демпинг может указывать, с одной стороны, на риск поставки услуги ненадлежащего качества. А с другой, если предложенная победителем цена соответствует рынку, может являться признаком завышения начальной стоимости контракта.
В последующие годы компания «Донгис» точечно работала по Ростовской области.
В 2020 году она разрабатывала проекты внесения изменений в генплан и правила застройки сельских поселений Чертковского, Семикаракорского, Родионово-Несветайского, Неклиновского, Песчанокопского, Багаевского, Шолоховского, Кагальницкого и Заветинского районов Ростовской области. Проведение всех этих торгов «СПАРК-Маркетинг» подчеркнул индикаторами.
В частности торговые процедуры в Чертковском и Неклиновском районах отмечены жалобами в ФАС. При торгах Багаевского, Шолоховского, Песчанокопского, Кагальницкого и Заветинского районов индикатор зафиксировал серьезный демпинг — более 25%.
При этом в Заветинском, Шолоховском, Родионово-Несветаевском и Песчанокопском районах «Донгис» одержал победу в торге не с минимальной ценой.
В 2022 году компания взяла на себя обязательства по выполнению кадастровых работ в рамках контракта с администрацией Неклиновского района, стоимостью более 3,5 миллиона рублей.
Оказалось, что на момент заключения контракта сведения об АО «Донгис» уже были включены в Реестр недобросовестных поставщиков (РПН). А это, по разъяснению «СПАРК-Маркетинга», предупреждает о риске неисполнения обязательств или исполнения ненадлежащим образом.
Уточняется, что при проведении работ подрядчик просрочил исполнение обязательств, о чем свидетельствует наличие двух претензионных писем. На 11,7 тысячи рублей компанию оштрафовали в ноябре 2022 года, и на 16,7 тысячи рублей — в декабре 2022 года.
Согласно информации «СПАРК-Маркетинг», с 2023 года никаких иных мероприятий по запросу «подтопление» в Ростовской области не проводилось.
По данным информационной системы «СПАРК», компания АО «Донгис» была создана в Ростове в 2014 году. За 2022 год ее доход превысил один миллиард рублей. В 2023 году в структуре компании появился филиал. Он располагается в Сахалинской области, где в 2023 года «Донгис» сосредоточил свою работу.
Дозвониться для разъяснения ситуации по подтоплению Ростовской области в АО «Донгис» корреспонденту RostovGazeta не удалось. В утренние часы рабочего дня никто из сотрудников не ответил на звонок. После автоответчика со стандартными приветственными фразами и сообщения о том, что «Ваш звонок очень важен для нас», гудки прекращались и связь прерывалась. Не ответили на звонок даже в бухгалтерии.
Редакция направила официальный запрос в АО «Донгис». Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta сообщала о введении ЧС в Ростовской области из-за затопленных домов и школы.