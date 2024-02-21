На границе с Ростовской областью отремонтировали дорогу, которой был шокирован Путин

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Напомним, что во время визита в новые регионы глава государства обратил внимание на состояние дорог в районе КПП «Гуково». Они были узкие и разбитые, а люди простаивали в пробках.
Тогда президент поручил навести порядок и обеспечить комфорт прохождения на всех КПП. Теперь стало известно о завершенном ремонте двух километров дороги со стороны ЛНР.
Кроме того, пришлось заняться восстановлением путепроводов через железнодорожные пути на маршруте к КПП. Они были сильно изношены.
«В узком месте дорога расширится до четырех полос, что поможет избежать очередей на подъезде к пункту пропуска со стороны ЛНР», — говорится в публикации.
Ранее стало известно, что каждое четвертое ДТП в Ростове происходит из-за плохих дорог.