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Posted Сегодня, 10:57

Published Сегодня, 10:57

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

После критики Путина на границе Ростовской области и ЛНР отремонтировали дорогу

На границе с Ростовской областью отремонтировали дорогу, которой был шокирован Путин

21 февраля 2024, 10:57
Фото: donland.ru
После критики Путина на границе Ростовской области и ЛНР отремонтировали дорогу

После критики Путина на границе Ростовской области и ЛНР отремонтировали дорогу

На границе Ростовской области и ЛНР привели в порядок дорогу после критики президента Владимира Путина, говорится на сайте правительства России.

Напомним, что во время визита в новые регионы глава государства обратил внимание на состояние дорог в районе КПП «Гуково». Они были узкие и разбитые, а люди простаивали в пробках.

Тогда президент поручил навести порядок и обеспечить комфорт прохождения на всех КПП. Теперь стало известно о завершенном ремонте двух километров дороги со стороны ЛНР.

Каждое четвертое ДТП в Ростове происходит из-за плохих дорог
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Теперь стало известно о завершенном ремонте двух километров дороги со стороны ЛНР.Теперь стало известно о завершенном ремонте двух километров дороги со стороны ЛНР.
Теперь стало известно о завершенном ремонте двух километров дороги со стороны ЛНР.
Фото: government.ru

Кроме того, пришлось заняться восстановлением путепроводов через железнодорожные пути на маршруте к КПП. Они были сильно изношены.

«В узком месте дорога расширится до четырех полос, что поможет избежать очередей на подъезде к пункту пропуска со стороны ЛНР», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что каждое четвертое ДТП в Ростове происходит из-за плохих дорог.

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#Общество#Илья Протвинов#ЛНР#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дорога#КПП Гуково
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