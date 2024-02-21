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Posted Сегодня, 18:03

Published Сегодня, 18:03

Modified Сегодня, 18:05

Updated Сегодня, 18:05

Население Ростовской области продолжает вымирать

Население Ростовской области продолжает вымирать

21 февраля 2024, 18:03
Фото: Изображение Midjourney
Население Ростовской области продолжает вымирать

Убыль населения Ростовской области составила 21 тыс человек в 2023 году

В Ростовской области естественная убыль населения в 2023 году составила 21,7 тысячи человек, говорится в отчетах Росстата.

В регионе за это время родились 33,2 тысячи детей, что на 528 меньше, чем годом ранее. Скончались за это время 53,8 тысячи местных жителей.

Получается, что естественная убыль составляет 21,7 тысячи человек. Но в 2022 году ситуация была еще хуже, тогда этот показатель составил 28 тысяч жителей.

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Также появилась статистика по заключенным бракам, количество которых уменьшилось на 1 тысячу за год — до 28,4 тысячи. Но стало меньше и разводов — 19,7 тысячи.

Ранее стало известно, что население донского региона может сократиться на 62 тысячи человек 2026 году. Материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого в регионе зафиксировали всплеск подростковой беременности.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Демография#Население#Рождаемость#Смертность#Естественная убыль
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