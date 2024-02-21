Население Ростовской области продолжает вымирать

Posted Сегодня, 18:03
Published Сегодня, 18:03
Modified Сегодня, 18:05
Updated Сегодня, 18:05
В регионе за это время родились 33,2 тысячи детей, что на 528 меньше, чем годом ранее. Скончались за это время 53,8 тысячи местных жителей.
Получается, что естественная убыль составляет 21,7 тысячи человек. Но в 2022 году ситуация была еще хуже, тогда этот показатель составил 28 тысяч жителей.
Также появилась статистика по заключенным бракам, количество которых уменьшилось на 1 тысячу за год — до 28,4 тысячи. Но стало меньше и разводов — 19,7 тысячи.
Ранее стало известно, что население донского региона может сократиться на 62 тысячи человек 2026 году. Материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого в регионе зафиксировали всплеск подростковой беременности.