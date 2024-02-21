Названы районы Ростовской области с самыми опасными дорогами. Показываем их на карте

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
В прошлом январе в регионе произошло 201 дорожное происшествие. Ранения в них получили 239 человек. Еще 37 погибли.
В ГИБДД отмечают, что рост числа аварий на дорогах показали 11 муниципалитетов, в частности Кашарский, Белокалитвинский, Усть-Донецкий, Октябрьский, Родионово-Несветайский, Матвеево-Курганский, Неклиновский, Зерноградский и Азовский районы. Попали в статистику и два района на востоке области — Зимовниковский и Дубовский.
По части из них проходит федеральная трасса М-4 «Дон», где в последнее время из-за ям увеличилось число дорожных происшествий. Также два района прилегают к границе с ДНР. С соседним регионом Ростовскую область связывает трасса, прозванная в народе «дорога смерти» из-за большого количества ДТП с трагическим исходом.
Ранее губернатор потребовал за неделю отремонтировать дороги в Ростовской области.