Названы районы Ростовской области с самыми опасными дорогами. Показываем их на карте

По части из них проходит федеральная трасса М-4 «Дон», где в последнее время из-за ям увеличилось число дорожных происшествий. Также два района прилегают к границе с ДНР. С соседним регионом Ростовскую область связывает трасса, прозванная в народе «дорога смерти» из-за большого количества ДТП с трагическим исходом.