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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

Названы районы Ростовской области с самыми опасными дорогами. Показываем их на карте

Названы районы Ростовской области с самыми опасными дорогами. Показываем их на карте

21 февраля 2024, 13:04
Фото: 1MI
Названы районы Ростовской области с самыми опасными дорогами. Показываем их на карте

В ГИБДД назвали районы Ростовской области с самыми опасными дорогами

В Ростовской области заметен рост числа ДТП сразу в 11 муниципалитетах, следует из официальной статистики на портале ГИБДД.

В прошлом январе в регионе произошло 201 дорожное происшествие. Ранения в них получили 239 человек. Еще 37 погибли.

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В ГИБДД отмечают, что рост числа аварий на дорогах показали 11 муниципалитетовВ ГИБДД отмечают, что рост числа аварий на дорогах показали 11 муниципалитетов
В ГИБДД отмечают, что рост числа аварий на дорогах показали 11 муниципалитетов
Фото: wikimedia.org / rostovgazeta.ru

В ГИБДД отмечают, что рост числа аварий на дорогах показали 11 муниципалитетов, в частности Кашарский, Белокалитвинский, Усть-Донецкий, Октябрьский, Родионово-Несветайский, Матвеево-Курганский, Неклиновский, Зерноградский и Азовский районы. Попали в статистику и два района на востоке области — Зимовниковский и Дубовский.

По части из них проходит федеральная трасса М-4 «Дон», где в последнее время из-за ям увеличилось число дорожных происшествий. Также два района прилегают к границе с ДНР. С соседним регионом Ростовскую область связывает трасса, прозванная в народе «дорога смерти» из-за большого количества ДТП с трагическим исходом.

Ранее губернатор потребовал за неделю отремонтировать дороги в Ростовской области.

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