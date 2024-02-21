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Posted Сегодня, 12:59

Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

Ростовчанам предложили провести пикет на территории со свалкой снега

Партии в Ростове предложили провести пикет на пустыре со свалкой снега

21 февраля 2024, 12:59
Фото: 1MI
Ростовчанам предложили провести пикет на территории со свалкой снега
Жителям Ростова-на-Дону предложили провести пикет на территории, куда свозят снег, сообщает в Telegram одна из политических партий.

Изначально представители партии подавали заявку на проведение мероприятия 23 февраля у памятника «Солдатам Победы» на проспекте Коммунистическом. Его хотели посвятить годовщине со дня создания Рабоче-крестьянской Красной Армии и Военно-Морского флота.

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Авторы рассказали, что в отправленном ответе говорится о передаче участка в аренду компании «Мив». Из-за этого пикет согласовать не смогли и предложили провести его на пересечении Доватора и переулка Гарнизонный.

«Именно на этой площадке был организован своз снега. И сейчас на этой площадке горы земли и мусора», — говорится в публикации.

Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее власти Ростова-на-Дону не стали отвечать на вопрос об отмене митинга.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Мусор#Происшествия#Пикет
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