Партии в Ростове предложили провести пикет на пустыре со свалкой снега

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Изначально представители партии подавали заявку на проведение мероприятия 23 февраля у памятника «Солдатам Победы» на проспекте Коммунистическом. Его хотели посвятить годовщине со дня создания Рабоче-крестьянской Красной Армии и Военно-Морского флота.
Авторы рассказали, что в отправленном ответе говорится о передаче участка в аренду компании «Мив». Из-за этого пикет согласовать не смогли и предложили провести его на пересечении Доватора и переулка Гарнизонный.
«Именно на этой площадке был организован своз снега. И сейчас на этой площадке горы земли и мусора», — говорится в публикации.
Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее власти Ростова-на-Дону не стали отвечать на вопрос об отмене митинга.