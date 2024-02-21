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Published Сегодня, 07:01

Modified Сегодня, 07:03

Updated Сегодня, 07:03

В Ростове врач обнаружил генетическую болезнь дончанки с помощью анализов ее сына

По анализам сына врач из Ростова выяснил, чем больна его мать

21 февраля 2024, 07:01
Фото: James Tourtellotte/cbp.gov/сс0
В Ростове врач обнаружил генетическую болезнь дончанки с помощью анализов ее сына
В Ростове участковый терапевт обнаружил генетическую болезнь у матери и сына с помощью анализов последнего, об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Ростовской области.

Во вторник, 20 февраля, донской Минздрав объявил, что в городскую поликлинику №9 в Ростове обратился 45-летний местный житель, который захотел пройти полную проверку своего состояния здоровья. При сборе анамнеза мужчина не предъявил ни одной жалобы — он собирался просто пройти диспансеризацию.

Однако результаты его общего анализа крови вызвали у участкового терапевта Натальи Агеенко подозрения, и женщина попросила ростовчанина пройти дополнительные обследования — сдать биохимию, а также сделать коагулограмму и анализ на гликированный гемоглобин. Это позволило обнаружить у мужчины генетическое заболевание, из-за которого в его крови содержалась аномальная концентрация гемоглобина Hb A2. Подобная болезнь способна вызвать анемию, а потому врачи решили проверить и его ближайших родственников. В ходе проверки аналогичную болезнь обнаружили у мамы пациента. Сейчас мать и сына находятся под наблюдением гематолога.

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Сотрудники Минздрава призвали дончан не пренебрегать диспансеризацией, чтобы своевременно обнаружить скрытые болезни и приступить к их лечению.

Ранее донской Минздрав заявил, что медучреждения Ростовской области нуждаются в донорской крови.

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