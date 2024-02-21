По анализам сына врач из Ростова выяснил, чем больна его мать

Однако результаты его общего анализа крови вызвали у участкового терапевта Натальи Агеенко подозрения, и женщина попросила ростовчанина пройти дополнительные обследования — сдать биохимию, а также сделать коагулограмму и анализ на гликированный гемоглобин. Это позволило обнаружить у мужчины генетическое заболевание, из-за которого в его крови содержалась аномальная концентрация гемоглобина Hb A2. Подобная болезнь способна вызвать анемию, а потому врачи решили проверить и его ближайших родственников. В ходе проверки аналогичную болезнь обнаружили у мамы пациента. Сейчас мать и сына находятся под наблюдением гематолога.