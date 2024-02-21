Правила составления сопроводительного письма: советы от эксперта

«В письме можно рассказать о профессиональных навыках, которые необходимы на желаемой должности и которыми вы обладаете. Кратко укажите реализованные проекты и достижения, которыми вы гордитесь. Используйте конкретные цифры и проценты, чтобы делать ваши аргументы более убедительными», — добавила Семеренко.