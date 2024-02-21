Правила составления сопроводительного письма: советы от эксперта

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
По ее словам, сопроводительное письмо не является формальностью, а отображает индивидуальность и является важным дополнением к резюме. Оно должно рекламировать ваше резюме перед работодателем, пишет RT.
Согласно специалисту, для привлечения внимания рекрутера есть три основных правила. Удачное сопроводительное письмо обязательно содержит мотивационную часть, которая покажет вашу заинтересованность.
«Вначале приветствуйте работодателя и представьтесь. Затем обозначьте свою мотивацию — объясните, почему вы хотите работать именно в этой компании и какие цели организации соответствуют вашим», — объяснил эксперт.
Сопроводительное письмо может стать отличным инструментом для самопрезентации и помочь сформировать нужное впечатление о вас.
«В письме можно рассказать о профессиональных навыках, которые необходимы на желаемой должности и которыми вы обладаете. Кратко укажите реализованные проекты и достижения, которыми вы гордитесь. Используйте конкретные цифры и проценты, чтобы делать ваши аргументы более убедительными», — добавила Семеренко.
Стоит акцентировать внимание на навыках, которые помогут вам решать задачи на новом месте работы. Не стесняйтесь рассказать, какие преимущества вы можете предложить работодателю, отметила она.
Идеальное сопроводительное письмо должно заканчиваться призывом к действию, считает эксперт.