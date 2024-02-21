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Posted Сегодня, 16:01

Published Сегодня, 16:01

Modified Сегодня, 16:03

Updated Сегодня, 16:03

Затор образовался в районе Шахт на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Пробка в 16 км снова сковала М4 в Ростовской области. Показываем, где нельзя проехать

21 февраля 2024, 16:01
Фото: 1MI
Затор образовался в районе Шахт на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Ремонтные работы вновь спровоцировали пробку на М-4 «Дон» в Ростовской области

Затор образовался в районе Шахт на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, сообщают «Яндекс. Карты».

Пробка тянется от Горького до Марьевки. Протяженность затора пока составляет 16 километров. Причиной сложной дорожной ситуации водители называют ремонтные работы. Дорожные службы активно занимаются заделыванием огромных ям на трассе.

Пробка на М-4 «Дон» 21 февраляПробка на М-4 «Дон» 21 февраля
Пробка на М-4 «Дон» 21 февраля
Фото: Яндекс.Карты

О ДТП на М-4 пока не сообщалось. Водители рекомендуют тем, кто отправляется в путь, поискать объездные пути.

«Где ремонт дороги, пробка почти не движется», — пишут водители в тематических чатах.

Ранее были названы районы Ростовской области с самыми опасными дорогами. Туда попали и муниципалитеты, через которые проходит трасса М-4 «Дон».

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