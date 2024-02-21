Пробка в 16 км снова сковала М4 в Ростовской области. Показываем, где нельзя проехать

Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
Пробка тянется от Горького до Марьевки. Протяженность затора пока составляет 16 километров. Причиной сложной дорожной ситуации водители называют ремонтные работы. Дорожные службы активно занимаются заделыванием огромных ям на трассе.
О ДТП на М-4 пока не сообщалось. Водители рекомендуют тем, кто отправляется в путь, поискать объездные пути.
«Где ремонт дороги, пробка почти не движется», — пишут водители в тематических чатах.
Ранее были названы районы Ростовской области с самыми опасными дорогами. Туда попали и муниципалитеты, через которые проходит трасса М-4 «Дон».