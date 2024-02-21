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Published Сегодня, 08:16

Modified Сегодня, 08:19

Updated Сегодня, 08:19

Психолог объяснил, почему в 90-х в Ростове орудовало множество ОПГ

Психолог Разумовская объяснила, почему в 90-х в Ростове орудовало много ОПГ

21 февраля 2024, 08:16
Фото: Изображение Midjourney
Психолог объяснил, почему в 90-х в Ростове орудовало множество ОПГ
Организованные преступные группировки стали ответом на экономико-политический кризис в стране, об этом корреспонденту рассказала ростовский клинический психолог Татьяна Разумовская.

По мнению Татьяны Разумовской, резкое появление ОПГ в Ростовской области и в целом в России в 90-е годы было связано с масштабным изменением уклада жизни в государстве.

«До этого люди десятки лет жили в относительно упорядоченной системе СССР. В 90-е произошел буквально подрыв установок. Старые уже нельзя было применить к новым условиям жизни, инфляция, „каждый сам за себя“, — замечает эксперт.

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Татьяна Разумовская добавляет, что перестать романтизировать эстетику бандитизма и воплотить его в жизни «помогли» ворвавшиеся в новую российскую культуру зарубежные фильмы-боевики.

Подробнее об ОПГ, которые орудовали в Ростовской области в 90-х годах, читайте в спецпроекте RostovGazeta.

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