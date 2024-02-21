Психолог Разумовская объяснила, почему в 90-х в Ростове орудовало много ОПГ

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
По мнению Татьяны Разумовской, резкое появление ОПГ в Ростовской области и в целом в России в 90-е годы было связано с масштабным изменением уклада жизни в государстве.
«До этого люди десятки лет жили в относительно упорядоченной системе СССР. В 90-е произошел буквально подрыв установок. Старые уже нельзя было применить к новым условиям жизни, инфляция, „каждый сам за себя“, — замечает эксперт.
Татьяна Разумовская добавляет, что перестать романтизировать эстетику бандитизма и воплотить его в жизни «помогли» ворвавшиеся в новую российскую культуру зарубежные фильмы-боевики.
Подробнее об ОПГ, которые орудовали в Ростовской области в 90-х годах, читайте в спецпроекте RostovGazeta.