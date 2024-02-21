Психолог Разумовская объяснила всплеск жестокости в 90-х в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 18:09
Published Сегодня, 18:09
Modified Сегодня, 18:11
Updated Сегодня, 18:11
У некоторых людей, по мнению клинического психолога, от резких изменений в привычном укладе жизни может возникнуть девиантное поведение.
«Не буду пытаться никого оправдывать, но часто участниками ОПГ становились либо причастные к силовым структурам люди, либо участники боевых действий. Для них армейский уклад стал привычным, они отвыкли воспринимать гражданскую жизнь и пытались строить вокруг себя собственные общества с околоармейскими порядками», — поясняет клинический психолог.
Такая упорядоченность быта и четкое распределение ролей, считает эксперт, стали ответом людей на неопределенность в политической жизни страны в тот период.
Подробнее об ОПГ, которые орудовали в Ростовской области в 90-х годах читайте в спецпроекте RostovGazeta.