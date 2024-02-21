rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:09

Published Сегодня, 18:09

Modified Сегодня, 18:11

Updated Сегодня, 18:11

Психолог объяснил, откуда взялся всплеск жестокости в 90-х годах в Ростовской области

Психолог Разумовская объяснила всплеск жестокости в 90-х в Ростове-на-Дону

21 февраля 2024, 18:09
Фото: Изображение Midjourney
Психолог объяснил, откуда взялся всплеск жестокости в 90-х годах в Ростовской области
Установление собственных порядков в группировках было связано с непростой ситуацией в политической жизни страны, об этом корреспонденту рассказала ростовский клинический психолог Татьяна Разумовская.

У некоторых людей, по мнению клинического психолога, от резких изменений в привычном укладе жизни может возникнуть девиантное поведение.

«Не буду пытаться никого оправдывать, но часто участниками ОПГ становились либо причастные к силовым структурам люди, либо участники боевых действий. Для них армейский уклад стал привычным, они отвыкли воспринимать гражданскую жизнь и пытались строить вокруг себя собственные общества с околоармейскими порядками», — поясняет клинический психолог.

Сотрудницы супермаркета в Батайске силой задержали постоянного вора продуктов
Узнать подробнее

Такая упорядоченность быта и четкое распределение ролей, считает эксперт, стали ответом людей на неопределенность в политической жизни страны в тот период.

Подробнее об ОПГ, которые орудовали в Ростовской области в 90-х годах читайте в спецпроекте RostovGazeta.

Кто здесь волки? А кто - овцы?
Узнать подробнее
Читайте также:
На Дону участников ОПГ осудили за мошенничество с банками на 2 млрд рублейРанее судим за аналогичное: в Ростове задержан мужчина, преследовавший двух девочекПолиция задержала противницу памятника Жванецкого в Ростове
#Общество#Спецпроекты#Эксклюзив#Новости#Анна Ивченко#Ростов-на-Дону#Ростовская область
Подпишитесь
В Ростовской области разоблачают фейки и запрещают чиновникам уезжать за границу
Сегодня, 15:06
Население Ростовской области продолжает вымирать
Сегодня, 18:03
Эксперт Левченко рассказал, как ямочный ремонт спасет дороги от разрушения в Ростове
Сегодня, 18:08
Власти рассказали, что возведут в Кривошлыковском, 4 в Ростове
Сегодня, 17:08
В Ростовской области вынесли приговор летчикам, устроившим смертельное ДТП
Сегодня, 15:58
В Ростовской области умерли 134 новорожденных ребенка
Сегодня, 13:22