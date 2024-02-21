Психолог Разумовская объяснила всплеск жестокости в 90-х в Ростове-на-Дону

«Не буду пытаться никого оправдывать, но часто участниками ОПГ становились либо причастные к силовым структурам люди, либо участники боевых действий. Для них армейский уклад стал привычным, они отвыкли воспринимать гражданскую жизнь и пытались строить вокруг себя собственные общества с околоармейскими порядками», — поясняет клинический психолог.