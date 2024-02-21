Президент Владимир Путин примерил бушлат из Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Подарок вручили в рамках выставки на форуме Агентства стратегических инициатив. Глава государства примерил бушлат, который сделала компания в Ростове-на-Дону.
Издание пишет, что президент согласился его принять в качестве подарка. Представитель компании рассказала, что бушлат пользуется спросом по всему миру и для покупки нужно дождаться своей очереди.
Согласно информации на сайте компании, стоимость изделия варьируется от 12 тысяч до 30 тысяч рублей.
Ранее президент России Владимир Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль Aurus.
До этого президент Путин назначил двух судей в Ростовской области.