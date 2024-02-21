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Published Сегодня, 08:13

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Путину подарили бушлат из Ростова-на-Дону

Президент Владимир Путин примерил бушлат из Ростова-на-Дону

21 февраля 2024, 08:13
Фото: kremlin.ru
Путину подарили бушлат из Ростова-на-Дону
Президенту Владимиру Путину подарили бушлат, который изготовила фирма из Ростова-на-Дону, сообщают «Известия».

Подарок вручили в рамках выставки на форуме Агентства стратегических инициатив. Глава государства примерил бушлат, который сделала компания в Ростове-на-Дону.

Издание пишет, что президент согласился его принять в качестве подарка. Представитель компании рассказала, что бушлат пользуется спросом по всему миру и для покупки нужно дождаться своей очереди.

Президент России Владимир Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль Aurus
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Путину подарили бушлат из Ростова-на-Дону
Видео: лайф.ру

Согласно информации на сайте компании, стоимость изделия варьируется от 12 тысяч до 30 тысяч рублей.

Ранее президент России Владимир Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль Aurus.

До этого президент Путин назначил двух судей в Ростовской области.

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