РЭО: Авторы лучших проектов по циклической экономике смогут учиться в вузе бесплатно

Издание 56orb.ru сообщает, генеральный директор публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев рассказал о том, что РЭО вошел в конкурсную комиссию проектных работ имени академика А. А. Бочвара. Специалисты компании будут давать оценку проектам участников по направлениям «Инженерные решения для экономики замкнутого цикла» и «Управление природоохранными инновациями». Участникам, которые в рамках конкурса смогут набрать требуемое количество баллов, Российский экологический оператор и НИТУ МИСИС предоставят бюджетные места в вузе в магистерских программах в сфере экономики замкнутого цикла. По словам Дениса Буцаева, это хорошая возможность для участников рассказать о своем научно-исследовательском проекте, повысить квалификацию и внести свой вклад в развитие сферы обращения с отходами и формирование экономики замкнутого цикла в нашем государстве.