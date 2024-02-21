РЭО: Авторы лучших проектов по циклической экономике смогут учиться в вузе бесплатно

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
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Updated Сегодня, 12:54
Участникам конкурса будут начислены баллы, которые они смогут использовать при поступлении в вуз на программы магистратуры.
Издание 56orb.ru сообщает, генеральный директор публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев рассказал о том, что РЭО вошел в конкурсную комиссию проектных работ имени академика А. А. Бочвара. Специалисты компании будут давать оценку проектам участников по направлениям «Инженерные решения для экономики замкнутого цикла» и «Управление природоохранными инновациями». Участникам, которые в рамках конкурса смогут набрать требуемое количество баллов, Российский экологический оператор и НИТУ МИСИС предоставят бюджетные места в вузе в магистерских программах в сфере экономики замкнутого цикла. По словам Дениса Буцаева, это хорошая возможность для участников рассказать о своем научно-исследовательском проекте, повысить квалификацию и внести свой вклад в развитие сферы обращения с отходами и формирование экономики замкнутого цикла в нашем государстве.
По направлению «Инженерные решения для экономики замкнутого цикла» в вузе будет предоставлено 15 бюджетных мест, а по направлению «Управление природоохранными инновациями» — 5 бюджетных мест. Победителям этих направлений будет начислено по сто баллов.
PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко отметил, что РЭО уже давно сотрудничает с НИТУ МИСИС и готовит кадры в сфере экономики замкнутого цикла. По его словам, в России программа «Инженерные решения для экономики замкнутого цикла» стала первой в таком роде. Еще одна важная программа — «Управление природоохранными инновациями». В 2023 году она получила «Зеленую премию» РЭО. Конкурс, организованный НИТУ МИСИС, является логичным продолжением развития кадрового потенциала в данных направлениях.
Победители и призеры конкурса полученные баллы смогут использовать в течение 2 лет для поступления в Университет МИСИС или его филиалы на соответствующие программы обучения.
Принять участие в конкурсе могут граждане, которые уже имеют высшее образование, а также студенты выпускных курсов вузов. Подавать заявки на участие в конкурсе можно до 28 апреля текущего года. Конкурсные работы могут быть представлены в нескольких форматах: статьи, курсовые работы, проекты, отдельные семестровые исследовательские работы, объекты авторского права и другие работы, соответствующие целям и задачам конкурса. Итоги конкурса планируют подвести 3 июня 2024 года.