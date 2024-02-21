Робот будет оперировать пациентов в детском центре хирургии в Ростове

Эффективное использование хирургической системы требует гармоничного взаимодействия между врачами и средним медицинским персоналом. Это достигается благодаря тщательной подготовке, включающей различные этапы. Один из таких этапов включает прохождение обучения, как очного, так и заочного, с целью получения соответствующего сертификата.