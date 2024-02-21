Робот будет оперировать пациентов в детском центре хирургии в Ростове

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
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Речь идет о роботе-ассистированной хирургической системе Da Vinci Xi. Такого оборудования в других детских учреждениях страны нет.
Эффективное использование хирургической системы требует гармоничного взаимодействия между врачами и средним медицинским персоналом. Это достигается благодаря тщательной подготовке, включающей различные этапы. Один из таких этапов включает прохождение обучения, как очного, так и заочного, с целью получения соответствующего сертификата.
Отмечается, что новый хирургический комплекс позволяет проводить операции. Они проходят с минимальными кровопотерей и травмированием окружающих тканей.
Ранее стало известно, что в Ростовской области с 1 марта повысят зарплаты медикам. Материал на эту тему читайте по ссылке.