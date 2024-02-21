rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:34

Published Сегодня, 08:34

Modified Сегодня, 08:36

Updated Сегодня, 08:36

Робот-помощник появился в детском хирургическом центре в Ростове-на-Дону

Робот будет оперировать пациентов в детском центре хирургии в Ростове

21 февраля 2024, 08:34
Фото: donland.ru
Робот-помощник появился в детском хирургическом центре в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону для строящегося детского хирургического центра купили робота, сообщили в облправительстве.

Речь идет о роботе-ассистированной хирургической системе Da Vinci Xi. Такого оборудования в других детских учреждениях страны нет.

Эффективное использование хирургической системы требует гармоничного взаимодействия между врачами и средним медицинским персоналом. Это достигается благодаря тщательной подготовке, включающей различные этапы. Один из таких этапов включает прохождение обучения, как очного, так и заочного, с целью получения соответствующего сертификата.

Врач рассказал о карантине из-за кори в детской больнице Ростова
Узнать подробнее
Речь идет о роботе-ассистированной хирургической системе Da Vinci Xi. Такого оборудования в других детских учреждениях страны нет.Речь идет о роботе-ассистированной хирургической системе Da Vinci Xi. Такого оборудования в других детских учреждениях страны нет.
Речь идет о роботе-ассистированной хирургической системе Da Vinci Xi. Такого оборудования в других детских учреждениях страны нет.
Фото: donland.ru

Отмечается, что новый хирургический комплекс позволяет проводить операции. Они проходят с минимальными кровопотерей и травмированием окружающих тканей.

Ранее стало известно, что в Ростовской области с 1 марта повысят зарплаты медикам. Материал на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
Врач рассказал о карантине из-за кори в детской больнице РостоваБукмекер хочет открыть больницу в Ростове за 5 млрд рублей
#Касается каждого#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Врачи#Медицинский персонал#Происшествия#Детский хирургический центр#Хирургическая система
Подпишитесь
Психолог Разумовская объяснила, почему в 90-х в Ростове орудовало много ОПГ
Сегодня, 08:16
Бойцы СВО потребовали убрать памятник Жванецкому в Ростове-на-Дону
Сегодня, 06:58
В зеркальную дату 24 февраля в Ростовской области поженятся около 300 пар
Сегодня, 06:28
Штрафстоянку выставили на продажу в Ростове-на-Дону за 85 млн рублей
Сегодня, 05:51
Морозы пообещали жителям Ростова-на-Дону 21 февраля
Сегодня, 05:34
Ростовчане массово избавляются от пунктов выдачи заказов Wildberries и Ozon
Сегодня, 04:30