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Published Сегодня, 04:30

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Updated Сегодня, 04:30

Ростовчане начали массово избавляться от пунктов выдачи заказов

Ростовчане массово избавляются от пунктов выдачи заказов Wildberries и Ozon

21 февраля 2024, 04:30
Фото: rostovgazeta.ru
Ростовчане начали массово избавляться от пунктов выдачи заказов
В Ростове-на-Дону появилось большое количество объявлений о продаже пунктов выдачи заказов (ПВЗ) с маркетплейсов, следует из данных на тематическом сервисе.

Стоимость пунктов выдачи Wildberries начинается от 1,6 миллиона рублей, самый дешевый находится на улице Красных Зорь. Ежемесячная аренда составляет 25 тысяч рублей, коммуналка — 3 тысячи. Кроме того, придется тратить 50 тысяч рублей на зарплату сотрудникам, а прибыль владелец обещает в районе 140 тысяч рублей.

самый дешевый находится на улице Красных Зорь. Ежемесячная аренда составляет 25 тысяч рублей, коммуналка — 3 тысячисамый дешевый находится на улице Красных Зорь. Ежемесячная аренда составляет 25 тысяч рублей, коммуналка — 3 тысячи
самый дешевый находится на улице Красных Зорь. Ежемесячная аренда составляет 25 тысяч рублей, коммуналка — 3 тысячисамый дешевый находится на улице Красных Зорь. Ежемесячная аренда составляет 25 тысяч рублей, коммуналка — 3 тысячи
самый дешевый находится на улице Красных Зорь. Ежемесячная аренда составляет 25 тысяч рублей, коммуналка — 3 тысячи
Фото: Авито.ру

Следующий по стоимости пункт находится в переулке Крепостной и отдать за него придется 2,2 миллиона рублей. При этом он работает по франшизе. Аренда в этом случае составляет 65 тысяч рублей, коммунальные платежи — 7 тысяч рублей. Что касается площади, то она достигает 55 квадратных метров.

Следующий по стоимость пункт находится в переулке Крепостной и отдать за него придется 2,2 миллиона рублей.Следующий по стоимость пункт находится в переулке Крепостной и отдать за него придется 2,2 миллиона рублей.
Следующий по стоимость пункт находится в переулке Крепостной и отдать за него придется 2,2 миллиона рублей.Следующий по стоимость пункт находится в переулке Крепостной и отдать за него придется 2,2 миллиона рублей.
Следующий по стоимость пункт находится в переулке Крепостной и отдать за него придется 2,2 миллиона рублей.Следующий по стоимость пункт находится в переулке Крепостной и отдать за него придется 2,2 миллиона рублей.
Следующий по стоимость пункт находится в переулке Крепостной и отдать за него придется 2,2 миллиона рублей.
Фото: авито.ру
Под Ростовом продают футбольное поле за 11 млн рублей
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В продаже есть пункты по три миллиона рублей, а некоторые предприниматели продают сразу несколько объектов. Так, за 7,5 миллиона рублей можно прибрести три ПВЗ.

«Три ухоженных пункта, в которые не противно зайти. Все они раскаченные и работают более 2 лет. Минимальный чистый доход в месяц 400 тысяч», — заявил продавец.

В продаже есть несколько пунктов выдачи заказов Ozon и стоят они намного дешевле. Владельцем можно стать по цене от 150 тысяч рублей, а ежемесячная аренда в этом случае составляет 60 тысяч рублей.

«Открыт с октября 2023 года, стабильно работает, помещение отличное, локация перспективная. Есть интернет оптоволокно, охрана, система видеонаблюдения. Все настроено и работает. Есть санузел», — говорится в объявлении.

В продаже есть несколько пунктов выдачи заказов Ozon и стоят они намного дешевле. Владельцем можно стать по цене от 150 тысяч рублей, а ежемесячная аренда в этом случае составляет 60 тысяч рублей.В продаже есть несколько пунктов выдачи заказов Ozon и стоят они намного дешевле. Владельцем можно стать по цене от 150 тысяч рублей, а ежемесячная аренда в этом случае составляет 60 тысяч рублей.
В продаже есть несколько пунктов выдачи заказов Ozon и стоят они намного дешевле. Владельцем можно стать по цене от 150 тысяч рублей, а ежемесячная аренда в этом случае составляет 60 тысяч рублей.В продаже есть несколько пунктов выдачи заказов Ozon и стоят они намного дешевле. Владельцем можно стать по цене от 150 тысяч рублей, а ежемесячная аренда в этом случае составляет 60 тысяч рублей.
В продаже есть несколько пунктов выдачи заказов Ozon и стоят они намного дешевле. Владельцем можно стать по цене от 150 тысяч рублей, а ежемесячная аренда в этом случае составляет 60 тысяч рублей.В продаже есть несколько пунктов выдачи заказов Ozon и стоят они намного дешевле. Владельцем можно стать по цене от 150 тысяч рублей, а ежемесячная аренда в этом случае составляет 60 тысяч рублей.
В продаже есть несколько пунктов выдачи заказов Ozon и стоят они намного дешевле. Владельцем можно стать по цене от 150 тысяч рублей, а ежемесячная аренда в этом случае составляет 60 тысяч рублей.
Фото: авито.ру

Купить ПВЗ можно также за 200 тысяч и 300 тысяч рублей, но есть и те, которые стоят несколько миллионов рублей. Один из них обойдется в 5,5 миллиона рублей и работает с 2021 года.

В продаже есть и ПВЗ «Яндекс Маркета», их стоимость составляет в среднем 300 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что под Ростовом продают футбольное поле за 11 миллионов рублей.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Коммунальные платежи#Wildberries#Аренда#Ozon#ПВЗ
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