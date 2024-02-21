Ростовчане массово избавляются от пунктов выдачи заказов Wildberries и Ozon

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
Стоимость пунктов выдачи Wildberries начинается от 1,6 миллиона рублей, самый дешевый находится на улице Красных Зорь. Ежемесячная аренда составляет 25 тысяч рублей, коммуналка — 3 тысячи. Кроме того, придется тратить 50 тысяч рублей на зарплату сотрудникам, а прибыль владелец обещает в районе 140 тысяч рублей.
Следующий по стоимости пункт находится в переулке Крепостной и отдать за него придется 2,2 миллиона рублей. При этом он работает по франшизе. Аренда в этом случае составляет 65 тысяч рублей, коммунальные платежи — 7 тысяч рублей. Что касается площади, то она достигает 55 квадратных метров.
В продаже есть пункты по три миллиона рублей, а некоторые предприниматели продают сразу несколько объектов. Так, за 7,5 миллиона рублей можно прибрести три ПВЗ.
«Три ухоженных пункта, в которые не противно зайти. Все они раскаченные и работают более 2 лет. Минимальный чистый доход в месяц 400 тысяч», — заявил продавец.
В продаже есть несколько пунктов выдачи заказов Ozon и стоят они намного дешевле. Владельцем можно стать по цене от 150 тысяч рублей, а ежемесячная аренда в этом случае составляет 60 тысяч рублей.
«Открыт с октября 2023 года, стабильно работает, помещение отличное, локация перспективная. Есть интернет оптоволокно, охрана, система видеонаблюдения. Все настроено и работает. Есть санузел», — говорится в объявлении.
Купить ПВЗ можно также за 200 тысяч и 300 тысяч рублей, но есть и те, которые стоят несколько миллионов рублей. Один из них обойдется в 5,5 миллиона рублей и работает с 2021 года.
В продаже есть и ПВЗ «Яндекс Маркета», их стоимость составляет в среднем 300 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что под Ростовом продают футбольное поле за 11 миллионов рублей.