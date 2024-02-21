Ростовский урбанист объяснил, как правильно наказать вандала

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Урбанист оъясняет, что единственный способ наказать вандала — ходить за ним и вызвать полицию. При этом сотрудники правоохранительных органов, по словам Артемия Зайцева, зафиксируют только последнее нарушение.
«В последний раз, когда я на видео поймал расклейщиков объявлений и написал обращение, мне ответили, что это „ненадлежащий способ фиксации нарушения“, а на жалобу второй раз ответили что срок нарушения истёк и их искать не будут», — сетует эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, что суд в Ростове выписал штраф женщине за призыв к теракту и дискредитацию ВС РФ.