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Published Сегодня, 11:43

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Ростовский урбанист объяснил, как правильно наказать вандала

Ростовский урбанист объяснил, как правильно наказать вандала

21 февраля 2024, 11:43
Фото: 1MI
Ростовский урбанист объяснил, как правильно наказать вандала
Снять нарушителя на видео и прикрепить его к жалобе — мало, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский блогер-урбаннист Артемий Зайцев.

Урбанист оъясняет, что единственный способ наказать вандала — ходить за ним и вызвать полицию. При этом сотрудники правоохранительных органов, по словам Артемия Зайцева, зафиксируют только последнее нарушение.

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«В последний раз, когда я на видео поймал расклейщиков объявлений и написал обращение, мне ответили, что это „ненадлежащий способ фиксации нарушения“, а на жалобу второй раз ответили что срок нарушения истёк и их искать не будут», — сетует эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, что суд в Ростове выписал штраф женщине за призыв к теракту и дискредитацию ВС РФ.

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