Ростовский урбанист объяснил, как правильно наказать вандала

«В последний раз, когда я на видео поймал расклейщиков объявлений и написал обращение, мне ответили, что это „ненадлежащий способ фиксации нарушения“, а на жалобу второй раз ответили что срок нарушения истёк и их искать не будут», — сетует эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, что суд в Ростове выписал штраф женщине за призыв к теракту и дискредитацию ВС РФ.