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Штрафстоянку выставили на продажу в Ростове-на-Дону за 85 млн рублей

Штрафстоянку выставили на продажу в Ростове-на-Дону за 85 млн рублей

21 февраля 2024, 05:51
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове-на-Дону пытаются продать участок земли, который используется под штрафстоянку, объявление появилось в Интернете.

Владелец продает участок промышленного назначения, его площадь составляет 50 соток. На территории есть несколько зданий, в том числе под автотехцентр.

«Продаю как участок и как готовый бизнес, с передачей всего пакета документов. С выкупом бизнеса реальный доход до 2,5 миллиона рублей в месяц», — написал автор.

Под Ростовом продают футбольное поле за 11 млн рублей
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Отмечается, что комплекс расположен на улице Шоссейной. Причина продажи в объявлении не раскрывается.

Ранее стало известно, что ростовчане массово избавляются от пунктов выдачи заказов Wildberries и Ozon. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Продажа#Штрафстоянка#Участок земли
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