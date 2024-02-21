Штрафстоянку выставили на продажу в Ростове-на-Дону за 85 млн рублей

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
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Updated Сегодня, 05:53
Владелец продает участок промышленного назначения, его площадь составляет 50 соток. На территории есть несколько зданий, в том числе под автотехцентр.
«Продаю как участок и как готовый бизнес, с передачей всего пакета документов. С выкупом бизнеса реальный доход до 2,5 миллиона рублей в месяц», — написал автор.
Отмечается, что комплекс расположен на улице Шоссейной. Причина продажи в объявлении не раскрывается.
Ранее стало известно, что ростовчане массово избавляются от пунктов выдачи заказов Wildberries и Ozon. Материал на эту тему читайте по ссылке.