Скачки температуры до 10 градусов и ветер прогнозируют в Ростове

Выходные начнутся в городе с солнечной погоды, которая продержится лишь до понедельника. К солнцу добавится сильный ветер — до 10 метров в секунду. Днем потеплеет до +7 градусов, ночью похолодает до -2. Осадков в субботу и воскресенье также не ожидается.