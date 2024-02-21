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Published Сегодня, 17:59

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Updated Сегодня, 18:01

Скачки температуры до 10 градусов и ветер прогнозируют в Ростове

Скачки температуры до 10 градусов и ветер прогнозируют в Ростове

21 февраля 2024, 17:59
Фото: Алина Заярная / rostovgazeta.ru
Скачки температуры до 10 градусов и ветер прогнозируют в Ростове
В Ростов ненадолго вернется солнечная погода, рассказали синоптики.

Рабочая неделя в Ростове выдастся облачной, однако осадков не ожидается. Температура воздуха продемонстрирует значительные скачки. Днем столбики термометров поднимутся до +6 градусов, однако уже к ночи опустятся до -4 градусов.

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Выходные начнутся в городе с солнечной погоды, которая продержится лишь до понедельника. К солнцу добавится сильный ветер — до 10 метров в секунду. Днем потеплеет до +7 градусов, ночью похолодает до -2. Осадков в субботу и воскресенье также не ожидается.

Ранее климатолог Александр Иошпа спрогнозировал потепление в Ростове в конце февраля.

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