Скачки температуры до 10 градусов и ветер прогнозируют в Ростове

Posted Сегодня, 17:59
Published Сегодня, 17:59
Modified Сегодня, 18:01
Updated Сегодня, 18:01
Рабочая неделя в Ростове выдастся облачной, однако осадков не ожидается. Температура воздуха продемонстрирует значительные скачки. Днем столбики термометров поднимутся до +6 градусов, однако уже к ночи опустятся до -4 градусов.
Выходные начнутся в городе с солнечной погоды, которая продержится лишь до понедельника. К солнцу добавится сильный ветер — до 10 метров в секунду. Днем потеплеет до +7 градусов, ночью похолодает до -2. Осадков в субботу и воскресенье также не ожидается.
Ранее климатолог Александр Иошпа спрогнозировал потепление в Ростове в конце февраля.