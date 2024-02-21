«Стекла гудят на окнах»: жителей Шахт испугал грохот в небе над городом

«Это полигон», «Скорее всего, слышно с Казачьих, там чуть ли не каждую неделю бахает, живем в той стороне ближе к Камням», «Каждые 5-10 секунд. Наверное, учения, потому что длится уже больше 50 минут. Если б было что, уже было бы [прим. редакции — вероятно, имеется ввиду предупреждение]», — заявили горожане, добавив, что также слышали отдаленный вой сирен.