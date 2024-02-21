rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:42

Published Сегодня, 08:42

Modified Сегодня, 08:44

Updated Сегодня, 08:44

«Стекла гудят на окнах»: жителей Шахт испугала серия хлопков в небе над городом

«Стекла гудят на окнах»: жителей Шахт испугал грохот в небе над городом

21 февраля 2024, 08:42
Фото: Изображение Midjourney
«Стекла гудят на окнах»: жителей Шахт испугала серия хлопков в небе над городом

Серия хлопков раздалась в небе над Ростовской областью 21 февраля

В Ростовской области жители Шахт жалуются на звуки «хлопков» неизвестного происхождения, сообщения появились в местных Telegram-каналах.

В среду, 21 февраля, около 11.00 мск в небе над Шахтами раздалась серия хлопков, об этом рассказал Telegram-канал «Стоп Шахты». Жители предположили, что звуки, похожие на взрывы, возникли из-за учений, которые могут идти на территории города.

«Это полигон», «Скорее всего, слышно с Казачьих, там чуть ли не каждую неделю бахает, живем в той стороне ближе к Камням», «Каждые 5-10 секунд. Наверное, учения, потому что длится уже больше 50 минут. Если б было что, уже было бы [прим. редакции — вероятно, имеется ввиду предупреждение]», — заявили горожане, добавив, что также слышали отдаленный вой сирен.

«Учения в Казачьих, уже второй день, в Каменоломнях два раза учебную тревогу включали с разницей в 30 минут», — сообщили местные жители.

«Вечно что-то хлопает»: дончан возмутил массовый запуск салютов в Ростовской области
Узнать подробнее

«Мирный, вещевой рынок, аж стекла гудят на окнах, собаки на всей улице разрываются», — заявили шахтинцы.

Тем временем в Telegram-канале главы администрации и самих органов власти сообщений об учениях нет, информация о возможных источниках хлопков уточняется.

Ранее губернатор Голубев объявил, что системы ПВО сбили цели в воздушном пространстве за пределами Ростовской области.

Читайте также:
Власти Ростовской области ответили на вопрос о звуке взрываИспугавший 19 февраля жителей Ростова звук взрыва попал на видео«Думала крышу снесет»: звук взрыва снова услышали жители Ростовской области
#Общество#Город#Ростовская область#Надежда Пустяк#Шахты#Собаки#Рынок#Взрывы#Системы ПВО#Учения#Полигон#Хлопки#18+#Администрация#Telegram-каналы#Информация#Каменоломни#Губернатор Голубев#Органы власти#Происшествия
Подпишитесь
Психолог Разумовская объяснила, почему в 90-х в Ростове орудовало много ОПГ
Сегодня, 08:16
Бойцы СВО потребовали убрать памятник Жванецкому в Ростове-на-Дону
Сегодня, 06:58
В зеркальную дату 24 февраля в Ростовской области поженятся около 300 пар
Сегодня, 06:28
Штрафстоянку выставили на продажу в Ростове-на-Дону за 85 млн рублей
Сегодня, 05:51
Морозы пообещали жителям Ростова-на-Дону 21 февраля
Сегодня, 05:34
Ростовчане массово избавляются от пунктов выдачи заказов Wildberries и Ozon
Сегодня, 04:30