«Стекла гудят на окнах»: жителей Шахт испугал грохот в небе над городом

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
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Updated Сегодня, 08:44
В среду, 21 февраля, около 11.00 мск в небе над Шахтами раздалась серия хлопков, об этом рассказал Telegram-канал «Стоп Шахты». Жители предположили, что звуки, похожие на взрывы, возникли из-за учений, которые могут идти на территории города.
«Это полигон», «Скорее всего, слышно с Казачьих, там чуть ли не каждую неделю бахает, живем в той стороне ближе к Камням», «Каждые 5-10 секунд. Наверное, учения, потому что длится уже больше 50 минут. Если б было что, уже было бы [прим. редакции — вероятно, имеется ввиду предупреждение]», — заявили горожане, добавив, что также слышали отдаленный вой сирен.
«Учения в Казачьих, уже второй день, в Каменоломнях два раза учебную тревогу включали с разницей в 30 минут», — сообщили местные жители.
«Мирный, вещевой рынок, аж стекла гудят на окнах, собаки на всей улице разрываются», — заявили шахтинцы.
Тем временем в Telegram-канале главы администрации и самих органов власти сообщений об учениях нет, информация о возможных источниках хлопков уточняется.
Ранее губернатор Голубев объявил, что системы ПВО сбили цели в воздушном пространстве за пределами Ростовской области.