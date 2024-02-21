Стена рухнула на тротуар в Халтуринском переулке в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 05:01
Published Сегодня, 05:01
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Речь идет о высоком ограждении, которое по неизвестным причинам обрушилось. Теперь на тротуаре лежат камни.
«Ростов продолжает сыпаться. На Халтуринском рухнула стена, пострадавших нет», — написал автор.
Пользователи в комментариях сообщили, что чуть дальше есть большое количество домов в похожем состоянии.
«Конечно, жалко, это разрушается старый город», — написали пользователи.
Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее в городе частично обрушилось здание на улице Нариманова, а людям пришлось экстренно выбегать из своих квартир. Тогда по статье о халатности возбудили уголовное дело.