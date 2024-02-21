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Published Сегодня, 05:01

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Updated Сегодня, 06:26

Стена рухнула на тротуар в Халтуринском переулке в Ростове-на-Дону

Стена рухнула на тротуар в Халтуринском переулке в Ростове-на-Дону

21 февраля 2024, 05:01
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в переулке Халтуринском обрушилось на тротуар ограждение, сообщили очевидцы в Telegram в группе «Это Ростов».

Речь идет о высоком ограждении, которое по неизвестным причинам обрушилось. Теперь на тротуаре лежат камни.

«Ростов продолжает сыпаться. На Халтуринском рухнула стена, пострадавших нет», — написал автор.

Пользователи в комментариях сообщили, что чуть дальше есть большое количество домов в похожем состоянии.

Фото: Это Ростов — ТГ

«Конечно, жалко, это разрушается старый город», — написали пользователи.

Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее в городе частично обрушилось здание на улице Нариманова, а людям пришлось экстренно выбегать из своих квартир. Тогда по статье о халатности возбудили уголовное дело.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Происшествия
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