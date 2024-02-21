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Updated Сегодня, 08:17

Свалка гуманитарной помощи в Ростовской области оказалась фейком

Свалка гуманитарной помощи для бойцов СВО в Ростовской области оказалась фейком

21 февраля 2024, 08:15
Фото: для иллюстрации / vk.com/donenergo
Свалка гуманитарной помощи в Ростовской области оказалась фейком
В Ростовской области объяснили, что за свалку обнаружили в Родионово-Несветайском районе, об этом сообщил Telegram-канал по борьбе с фейками.

Во вторник, 20 февраля, в соцсетях стало вирусным видео, на котором якобы запечатлели факт выброса гуманитарной помощи для участников СВО в районе хутора Большой Должик, что находится на территории Родионово-Несветайского района.

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Во вторник, 20 февраля, в соцсетях стало вирусным видео, на котором якобы запечатлели факт выброса гуманитарной помощи для участников СВО в районе хутора Большой ДолжикВо вторник, 20 февраля, в соцсетях стало вирусным видео, на котором якобы запечатлели факт выброса гуманитарной помощи для участников СВО в районе хутора Большой Должик
Во вторник, 20 февраля, в соцсетях стало вирусным видео, на котором якобы запечатлели факт выброса гуманитарной помощи для участников СВО в районе хутора Большой Должик
Фото: 1рнд.ру

Telegram-канал «Война с фейками. Ростовская область» рассказал, что изображенные на видео мешки и коробки на самом деле не являются гуманитарной помощью. По словам местных органов власти, на несанкционированную свалку свою «просрочку» вывозят местные производители, а также местные жители.

Ранее стало известно, почему Ростов завален горами мусора.

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