Свалка гуманитарной помощи для бойцов СВО в Ростовской области оказалась фейком

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Во вторник, 20 февраля, в соцсетях стало вирусным видео, на котором якобы запечатлели факт выброса гуманитарной помощи для участников СВО в районе хутора Большой Должик, что находится на территории Родионово-Несветайского района.
Telegram-канал «Война с фейками. Ростовская область» рассказал, что изображенные на видео мешки и коробки на самом деле не являются гуманитарной помощью. По словам местных органов власти, на несанкционированную свалку свою «просрочку» вывозят местные производители, а также местные жители.
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