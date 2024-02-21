Свалка гуманитарной помощи для бойцов СВО в Ростовской области оказалась фейком

Telegram-канал «Война с фейками. Ростовская область» рассказал, что изображенные на видео мешки и коробки на самом деле не являются гуманитарной помощью. По словам местных органов власти, на несанкционированную свалку свою «просрочку» вывозят местные производители, а также местные жители.