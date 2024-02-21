Три основных правила написания удачного сопроводительного письма

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Согласно словам специалиста, сопроводительное письмо не является простой формальностью, оно отражает вашу индивидуальность и является уникальным дополнением к вашему резюме. Если резюме представляет вас, то сопроводительное письмо уже делает рекламу вашего резюме, пишет RT.
По мнению эксперта, чтобы привлечь внимание рекрутера, нужно придерживаться трех основных правил. Удачное сопроводительное письмо обязательно должно содержать мотивационную часть, которая покажет вашу высокую заинтересованность.
«В начале обязательно приветствуйте потенциального работодателя и представьтесь. Затем объясните, почему вы хотите работать именно в этой компании и какие цели организации вас привлекают», — пояснила карьерный эксперт.
Сопроводительное письмо может стать отличным инструментом для вашей самопрезентации и помочь сформировать нужное впечатление о вас у рекрутера.
«Внутри сопроводительного письма будет уместно рассказать о тех профессиональных навыках, которые требуются на желаемой должности и которыми вы обладаете. Кратко укажите на реализованные проекты и результаты работы, на которые вы гордитесь. Чтобы быть убедительным, используйте измеримые показатели, такие как цифры и проценты», — добавила Семеренко.