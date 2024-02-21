Три основных правила написания удачного сопроводительного письма

«Внутри сопроводительного письма будет уместно рассказать о тех профессиональных навыках, которые требуются на желаемой должности и которыми вы обладаете. Кратко укажите на реализованные проекты и результаты работы, на которые вы гордитесь. Чтобы быть убедительным, используйте измеримые показатели, такие как цифры и проценты», — добавила Семеренко.