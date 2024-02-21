В Красном Сулине пьяный сожитель выкинул женщину из окна

По предварительной информации, в феврале текущего года подозреваемый находился в квартире на улице Комарова в Красном Сулине, когда между ним и его возлюбленной вспыхнула ссора. В пьяном угаре мужчина разъярился, схватил 54-летнюю сожительницу за одежду и выбросил ее из окна третьего этажа.