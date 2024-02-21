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В Красном Сулине пьяный сожитель выкинул возлюбленную из окна третьего этажа

В Красном Сулине пьяный сожитель выкинул женщину из окна

21 февраля 2024, 08:51
Фото: 1MI
В Красном Сулине пьяный сожитель выкинул возлюбленную из окна третьего этажа
В Красном Сулине мужчина стал фигурантом уголовного дела после того, как выкинул сожительницу с третьего этажа, об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.

Сотрудники донского Следственного управления объявили, что следователи возбудили уголовное дело против жителя Ростовской области, которого подозревают в покушении на убийство.

По предварительной информации, в феврале текущего года подозреваемый находился в квартире на улице Комарова в Красном Сулине, когда между ним и его возлюбленной вспыхнула ссора. В пьяном угаре мужчина разъярился, схватил 54-летнюю сожительницу за одежду и выбросил ее из окна третьего этажа.

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В результате падения женщина получила различные телесные травмы, ее доставили в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи.

Сейчас дончанина заключили под стражу, следователи объявили, что ранее подозреваемый был судим за причинение тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть жертвы.

Ранее стало известно, как устроен единственный центр помощи жертвам домашнего насилия в Ростове.

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