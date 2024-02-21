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В Пермской ЦБК пройдет чествование трудовых династий предприятия

В Пермской ЦБК пройдет чествование трудовых династий предприятия

21 февраля 2024, 10:11
Фото: Пресс-служба ПЦБК / Пресс-служба ПЦБК
В честь предстоящего 65-летия Пермской целлюлозно-бумажной компании (ПЦБК) стартует проект предприятия под названием «Поколения ПЦБК. Мы вместе». Помимо юбилея Пермской ЦБК, проект по чествованию трудовых династий в компании приурочен к Году семьи в России.

Как передает properm.ru, первыми участниками проекта «Поколения ПЦБК. Мы вместе» стала трудовая династия Ватрубиных. Общий стаж работы этой семьи на предприятии — 110 лет. Ольга Ватрубина, занимающая должность начальника отдела подготовки заказов в производстве гофротары ПЦБК, поделилась историей своей семьи.

Она рассказала, что её родители, Виктор Ильич и Алевтина Николаевна, начали работать на комбинате еще в 1965 году. Пермскому предприятию на тот момент было еще только шесть лет.

Отец Ольги работал слесарем по контрольно-измерительным приборам и автоматике. Виктор Ильич активно участвовал в запуске оборудования для производства бумаги и картона, а также был известен как рационализатор, предложивший более десятка инициатив по автоматизации производственных процессов. Стаж его трудовой деятельности в ПЦБК составляет около пятидесяти лет.

Алевтина Николаевна проработала на предприятии тридцать два года, пройдя путь от контрольного мастера и инженера-химика до начальника центральной производственной лаборатории. Алевтина Николаевна занималась оснащением лабораторий и созданием методик проверки качества продукции. Кроме этого, мать Ольги активно внедряла наиболее эффективные практики других целлюлозно-бумажных предприятий Советского Союза.

В Пермской ЦБК Ольга Ватрубина руководит отделом, который занимается разработкой технологических карт для производства гофропродукции. Компания производит более пятисот различных типоразмеров упаковки, включая гофроящики и изделия сложной конфигурации. В отделе Ватрубиной трудятся инженеры, дизайнеры и конструкторы.

Юрий Марков, генеральный директор Пермской ЦБК, отметил, что на предприятии существует множество трудовых династий, каждая из которых прошла свой уникальный путь. После завершения проекта будет представлена масштабная экспозиция с фотографиями этих династий. Она начнет работать весной и будет приурочена к юбилейной дате компании — 29 апреля.

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