В Пермской ЦБК пройдет чествование трудовых династий предприятия

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Как передает properm.ru, первыми участниками проекта «Поколения ПЦБК. Мы вместе» стала трудовая династия Ватрубиных. Общий стаж работы этой семьи на предприятии — 110 лет. Ольга Ватрубина, занимающая должность начальника отдела подготовки заказов в производстве гофротары ПЦБК, поделилась историей своей семьи.
Она рассказала, что её родители, Виктор Ильич и Алевтина Николаевна, начали работать на комбинате еще в 1965 году. Пермскому предприятию на тот момент было еще только шесть лет.
Отец Ольги работал слесарем по контрольно-измерительным приборам и автоматике. Виктор Ильич активно участвовал в запуске оборудования для производства бумаги и картона, а также был известен как рационализатор, предложивший более десятка инициатив по автоматизации производственных процессов. Стаж его трудовой деятельности в ПЦБК составляет около пятидесяти лет.
Алевтина Николаевна проработала на предприятии тридцать два года, пройдя путь от контрольного мастера и инженера-химика до начальника центральной производственной лаборатории. Алевтина Николаевна занималась оснащением лабораторий и созданием методик проверки качества продукции. Кроме этого, мать Ольги активно внедряла наиболее эффективные практики других целлюлозно-бумажных предприятий Советского Союза.
В Пермской ЦБК Ольга Ватрубина руководит отделом, который занимается разработкой технологических карт для производства гофропродукции. Компания производит более пятисот различных типоразмеров упаковки, включая гофроящики и изделия сложной конфигурации. В отделе Ватрубиной трудятся инженеры, дизайнеры и конструкторы.
Юрий Марков, генеральный директор Пермской ЦБК, отметил, что на предприятии существует множество трудовых династий, каждая из которых прошла свой уникальный путь. После завершения проекта будет представлена масштабная экспозиция с фотографиями этих династий. Она начнет работать весной и будет приурочена к юбилейной дате компании — 29 апреля.