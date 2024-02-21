В Ростове обрушилась часть старинного дома у Центрального рынка

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Во вторник, 20 февраля, корреспондент RostovGazeta побывал на месте частичного обрушения дома на улице Тургеневской, 85. Здание находится недалеко от Центрального рынка напротив духовного правления синагоги, и сейчас состояние строения можно назвать удручающим.
Корреспондент издания запечатлел здание, обтянутое сеткой, за которой лежат отколовшиеся от фасада кирпичи. Крыша пешеходного перехода, оборудованного рядом со зданием, также оказалась пробита кирпичами. Кроме того, на фото отчетливо видно, что кирпичная стена впитала воду и потемнела от сырости.
При проверке здания на портале МинЖКХ не удалось найти точной даты его постройки, однако, судя по стилю архитектуры, его могли построить примерно в период Октябрьской революции. Также нет сведений о каких-либо запланированных работах по капитальному ремонту здания, зато есть обращение жильца.
«Состояние кровли дома близко к аварийному. Кровля течёт. Перекрытия гниют, а местами есть пораженные места, прогнившие насквозь до покрытия кровли. Трубы водоснабжения и канализации не осматривались специалистами. Стены трескаются от осадки фундамента. Необходимо провести осмотр здания. За капремонт оплату берете, а работ вообще никаких не проводите. Где наши деньги?», — возмутилась одна из собственников.
Ранее стало известно, что в Ростове планируют снести 224 дома. Все здания признали аварийными.