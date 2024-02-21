В Ростове обрушилась часть старинного дома у Центрального рынка

При проверке здания на портале МинЖКХ не удалось найти точной даты его постройки, однако, судя по стилю архитектуры, его могли построить примерно в период Октябрьской революции. Также нет сведений о каких-либо запланированных работах по капитальному ремонту здания, зато есть обращение жильца.