В Ростовской области разоблачают фейки и запрещают чиновникам уезжать за границу

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
В Сети появилось объявление о продаже в Ростове участка земли на Шоссейной улице, который используется под штрафстоянку. Владелец просит за него 85 миллионов рублей.
Уточняется, что участок промышленного назначения имеет площадь в 50 соток. На его территории расположены несколько зданий, в том числе автотехцентр.
Продавец указывает, что продает участок как «готовый бизнес» вместе со всем необходимым пакетом документов. Он также обещает ежемесячный доход от участка со штрафстоянкой в 2,5 миллиона рублей.
На портале правовой информации Ростовской области появился документ, согласно которому чиновникам региона хотят ограничить выезд за границу. Речь идет о тех муниципальных служащих, кто имеет доступ к государственной тайне. Такими полномочиями обладают главы муниципалитетов региона.
Уточняется, что губернатор Ростовской области может ограничить право на выезд чиновника за границу, если тот имеет доступ к сверхсекретной информации или сведениям особой важности. Максимальный срок таких ограничений не может быть больше пяти лет с момента ознакомления с последним секретным документом.
Сам муниципальный служащий, желающий выехать за границу, должен, как минимум за 35 дней до отъезда, направить губернатору соответствующее заявление. Глава региона может рассматривать его в течение десяти дней.
Также в отдельных случаях главы могут получить право на краткосрочный выезд за рубеж. Однако это разрешено в экстренных ситуациях, например, когда необходимо срочное лечение самому чиновнику или его близкому родственнику. В исключениях также указаны случаи, когда существует угроза жизни или здоровью родных чиновника, находящихся за пределами России, смерть близкого родственника за рубежом или же необходимость лично присутствовать при принятии наследства в другом государстве.
Со вторника, 20 февраля, в Сети стали публиковать видео, на котором была видна свалка в районе хутора Большой Должик Родионово-Несветайского района. Авторы указывали, что на свалку якобы выбросили гуманитарную помощь, предназначавшуюся для бойцов на фронте.
Telegram-канал «Война с фейками. Ростовская область» заявил, что на деле на несанкционированной свалке оказалась не гуманитарная помощь, а мешки и коробки местных производителей. Те свозят туда просроченные товары. Эту же информацию подтвердили и местные власти. Правда, накажут ли кого-то за незаконное складирование мусора, уточнять не стали.