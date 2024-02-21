rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:06

Published Сегодня, 15:06

Modified Сегодня, 15:08

Updated Сегодня, 15:08

В Ростовской области разоблачают фейки и запрещают чиновникам уезжать за границу

В Ростовской области разоблачают фейки и запрещают чиновникам уезжать за границу

21 февраля 2024, 15:06
Фото: 1MI
В Ростовской области разоблачают фейки и запрещают чиновникам уезжать за границу
Порядок выезда за границу глав муниципалитетов пересмотрят в регионе, тем временем в Ростове 85 миллионов запросили за продажу штрафстоянки, а в Родионово-Несветайском районе разгорелся скандал из-за фейка.

«Золотая» штрафстоянка

В Сети появилось объявление о продаже в Ростове участка земли на Шоссейной улице, который используется под штрафстоянку. Владелец просит за него 85 миллионов рублей.

Уточняется, что участок промышленного назначения имеет площадь в 50 соток. На его территории расположены несколько зданий, в том числе автотехцентр.

Продавец указывает, что продает участок как «готовый бизнес» вместе со всем необходимым пакетом документов. Он также обещает ежемесячный доход от участка со штрафстоянкой в 2,5 миллиона рублей.

Штрафстоянку выставили на продажу в Ростове-на-Дону за 85 млн рублей
Узнать подробнее

Безвыездные чиновники

На портале правовой информации Ростовской области появился документ, согласно которому чиновникам региона хотят ограничить выезд за границу. Речь идет о тех муниципальных служащих, кто имеет доступ к государственной тайне. Такими полномочиями обладают главы муниципалитетов региона.

Уточняется, что губернатор Ростовской области может ограничить право на выезд чиновника за границу, если тот имеет доступ к сверхсекретной информации или сведениям особой важности. Максимальный срок таких ограничений не может быть больше пяти лет с момента ознакомления с последним секретным документом.

Сам муниципальный служащий, желающий выехать за границу, должен, как минимум за 35 дней до отъезда, направить губернатору соответствующее заявление. Глава региона может рассматривать его в течение десяти дней.

Также в отдельных случаях главы могут получить право на краткосрочный выезд за рубеж. Однако это разрешено в экстренных ситуациях, например, когда необходимо срочное лечение самому чиновнику или его близкому родственнику. В исключениях также указаны случаи, когда существует угроза жизни или здоровью родных чиновника, находящихся за пределами России, смерть близкого родственника за рубежом или же необходимость лично присутствовать при принятии наследства в другом государстве.

Также в отдельных случаях главы могут получить право на краткосрочный выезд за рубеж. Однако это разрешено в экстренных ситуациях, например, когда необходимо срочное лечение самому чиновнику или его близкому родственнику.Также в отдельных случаях главы могут получить право на краткосрочный выезд за рубеж. Однако это разрешено в экстренных ситуациях, например, когда необходимо срочное лечение самому чиновнику или его близкому родственнику.
Также в отдельных случаях главы могут получить право на краткосрочный выезд за рубеж. Однако это разрешено в экстренных ситуациях, например, когда необходимо срочное лечение самому чиновнику или его близкому родственнику.
Фото: 46.mchs.gov.ru
В Ростовской области запретят чиновникам выезжать за границу
Узнать подробнее

Свалка, но не та

Со вторника, 20 февраля, в Сети стали публиковать видео, на котором была видна свалка в районе хутора Большой Должик Родионово-Несветайского района. Авторы указывали, что на свалку якобы выбросили гуманитарную помощь, предназначавшуюся для бойцов на фронте.

Telegram-канал «Война с фейками. Ростовская область» заявил, что на деле на несанкционированной свалке оказалась не гуманитарная помощь, а мешки и коробки местных производителей. Те свозят туда просроченные товары. Эту же информацию подтвердили и местные власти. Правда, накажут ли кого-то за незаконное складирование мусора, уточнять не стали.

По теме:
Штрафстоянку выставили на продажу в Ростове-на-Дону за 85 млн рублейСвалка гуманитарной помощи для бойцов СВО в Ростовской области оказалась фейкомВ Ростовской области запретят чиновникам выезжать за границу
#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Транспорт#Скандал#Происшествия
Подпишитесь
Население Ростовской области продолжает вымирать
Сегодня, 18:03
Эксперт Левченко рассказал, как ямочный ремонт спасет дороги от разрушения в Ростове
Сегодня, 18:08
Власти рассказали, что возведут в Кривошлыковском, 4 в Ростове
Сегодня, 17:08
В Ростовской области вынесли приговор летчикам, устроившим смертельное ДТП
Сегодня, 15:58
В Ростовской области умерли 134 новорожденных ребенка
Сегодня, 13:22