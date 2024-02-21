В Ростовской области разоблачают фейки и запрещают чиновникам уезжать за границу

Также в отдельных случаях главы могут получить право на краткосрочный выезд за рубеж. Однако это разрешено в экстренных ситуациях, например, когда необходимо срочное лечение самому чиновнику или его близкому родственнику. В исключениях также указаны случаи, когда существует угроза жизни или здоровью родных чиновника, находящихся за пределами России, смерть близкого родственника за рубежом или же необходимость лично присутствовать при принятии наследства в другом государстве.