В Ростовской области умерли 134 новорожденных ребенка

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Из годовой статистики следует, что с января по декабрь в регионе умерли 134 младенца. Показатель младенческой смертности снизился в Ростовской области. В 2022 году в регионе зафиксировали 161 случай гибели новорожденного.
Однако если брать ЮФО в целом, то Ростовская область по уровню младенческой смертности занимает второе место. Тяжелее ситуация сложилась лишь на соседней Кубани. Там за год скончались 207 малышей. Замыкает тройку лидеров Крым. В 2023 году там умерли 85 младенцев.
Ранее сообщалось, что население Ростовской области сократится на 62 тысячи жителей к 2026 году. Все дело в высокой смертности населения при низкой рождаемости. Вероятно, региону не удастся избежать прогнозируемой социологами демографической ямы.