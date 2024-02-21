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Posted Сегодня, 13:22

Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

За год в Ростовской области умерли 134 младенца

В Ростовской области умерли 134 новорожденных ребенка

21 февраля 2024, 13:22
Фото: 1MI
За год в Ростовской области умерли 134 младенца
Младенческая смертность сократилась в Ростовской области год к году, следует из данных Росстата.

Из годовой статистики следует, что с января по декабрь в регионе умерли 134 младенца. Показатель младенческой смертности снизился в Ростовской области. В 2022 году в регионе зафиксировали 161 случай гибели новорожденного.

На каждого родившегося в Ростовской области младенца приходится 1,6 умерших
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Однако если брать ЮФО в целом, то Ростовская область по уровню младенческой смертности занимает второе место. Тяжелее ситуация сложилась лишь на соседней Кубани. Там за год скончались 207 малышей. Замыкает тройку лидеров Крым. В 2023 году там умерли 85 младенцев.

Ранее сообщалось, что население Ростовской области сократится на 62 тысячи жителей к 2026 году. Все дело в высокой смертности населения при низкой рождаемости. Вероятно, региону не удастся избежать прогнозируемой социологами демографической ямы.

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#Общество#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Росстат#Младенческая смертность
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