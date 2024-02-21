В Ростовской области умерли 134 новорожденных ребенка

Однако если брать ЮФО в целом, то Ростовская область по уровню младенческой смертности занимает второе место. Тяжелее ситуация сложилась лишь на соседней Кубани. Там за год скончались 207 малышей. Замыкает тройку лидеров Крым. В 2023 году там умерли 85 младенцев.