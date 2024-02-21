В Ростовской области вынесли приговор летчикам, устроившим смертельное ДТП

Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
Modified Сегодня, 16:00
Updated Сегодня, 16:00
Само трагическое происшествие случилось в 2022 году на территории Красносулинского района. 10 сентября во время полета командир экипажа Ми-8МТВ-2 Николай Бородов передал управление лётчику-штурману Дмитрию Исаенко. Последний стал постепенно снижать высоту.
Сделано это было «без наличия какой-либо угрозы безопасности» и вопреки правилам. Вероятно, летчик пошел на это, чтобы упростить себе управление вертолетом в условиях турбулентности.
Однако, пролетая над трассой М-4 «Дон», вертолет задел и оборвал провода, а также обрушил несколько опор ЛЭП. Один из фрагментов изолятора линии электропередачи упал на легковое авто, следующее по трассе, угодил в лобовое стекло и попал водителю в голову. Мужчина погиб.
Также пострадали несколько других авто.
Исаенко и Бородов получили по два года условно с испытательным сроком в 1,5 года. 1рнд пишет, что суд вынес такой приговор, исходя из смягчающих обстоятельств. У подсудимых на иждивении находятся малолетние дети, к тому же они признали свою вину и возместили ущерб.
Ранее в Новочеркасске осудили мобилизованного, пытавшегося за взятку не попасть в зону СВО.