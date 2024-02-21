В Ростовской области вынесли приговор летчикам, устроившим смертельное ДТП

Исаенко и Бородов получили по два года условно с испытательным сроком в 1,5 года. 1рнд пишет, что суд вынес такой приговор, исходя из смягчающих обстоятельств. У подсудимых на иждивении находятся малолетние дети, к тому же они признали свою вину и возместили ущерб.