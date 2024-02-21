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«Условку» дали летчикам, спровоцировавшим смертельное ДТП в Ростовской области

В Ростовской области вынесли приговор летчикам, устроившим смертельное ДТП

21 февраля 2024, 15:58
Фото: для иллюстрации / Vitaly V. Kuzmin/сс by sa 4.0
«Условку» дали летчикам, спровоцировавшим смертельное ДТП в Ростовской области
Новочеркасский гарнизонный военный суд вынес приговор двум летчикам, которые спровоцировали смертельное ДТП М-4 «Дон», пишут СМИ.

Само трагическое происшествие случилось в 2022 году на территории Красносулинского района. 10 сентября во время полета командир экипажа Ми-8МТВ-2 Николай Бородов передал управление лётчику-штурману Дмитрию Исаенко. Последний стал постепенно снижать высоту.

Сделано это было «без наличия какой-либо угрозы безопасности» и вопреки правилам. Вероятно, летчик пошел на это, чтобы упростить себе управление вертолетом в условиях турбулентности.

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Однако, пролетая над трассой М-4 «Дон», вертолет задел и оборвал провода, а также обрушил несколько опор ЛЭП. Один из фрагментов изолятора линии электропередачи упал на легковое авто, следующее по трассе, угодил в лобовое стекло и попал водителю в голову. Мужчина погиб.

Также пострадали несколько других авто.

Исаенко и Бородов получили по два года условно с испытательным сроком в 1,5 года. 1рнд пишет, что суд вынес такой приговор, исходя из смягчающих обстоятельств. У подсудимых на иждивении находятся малолетние дети, к тому же они признали свою вину и возместили ущерб.

Ранее в Новочеркасске осудили мобилизованного, пытавшегося за взятку не попасть в зону СВО.

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#Общество#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#ДТП#Суд#Дороги#Происшествия
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