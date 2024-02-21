В Ростовской области запретят чиновникам выезжать за границу

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
В середине февраля губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал распоряжение, согласно которому будет утвержден порядок принятия решения о возможности чиновников выехать за пределы России. Речь идет о главах муниципалитетов, чьи полномочия позволяют им получить доступ к государственной тайне.
В приложении к документу указано, что губернатор Ростовской области может ограничить право на выезд чиновников за границу, если глава муниципалитета имел доступ к сверхсекретной информации или сведениям особой важности. При этом максимальный срок ограничений не может быть больше пяти лет с момента ознакомления с последним секретным документом.
Согласно данным распоряжения, глава района или города, желающий выехать за границу, должен направить губернатору заявление не позже 35 дней до даты отъезда, а сам глава региона должен дать ответ на это заявление не позднее 10 дней.
В отдельных случаях главы могут получить право на краткосрочный выезд за рубеж, но основанием для выезда может стать только экстренное лечение или необходимость сопровождать родственника, проходящего лечение за границей, угроза жизни или здоровью родных, находящихся за пределами России, смерть близкого родственника за рубежом или же необходимость лично присутствовать при принятии наследства в другом государстве.
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.
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