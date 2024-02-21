В Ростовской области запретят чиновникам выезжать за границу

В приложении к документу указано, что губернатор Ростовской области может ограничить право на выезд чиновников за границу, если глава муниципалитета имел доступ к сверхсекретной информации или сведениям особой важности. При этом максимальный срок ограничений не может быть больше пяти лет с момента ознакомления с последним секретным документом.