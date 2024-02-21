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Published Сегодня, 15:20

Modified Сегодня, 15:20

Updated Сегодня, 15:20

В течение года количество представителей малого бизнеса в Сбере достигло 700 тысяч

В течение года количество представителей малого бизнеса в Сбере достигло 700 тысяч

21 февраля 2024, 15:20
Фото: Изображение Midjourney
Количество предпринимателей и юридических лиц, выбравших Сбер для обслуживания своего бизнеса, достигло в прошлом году почти 700 тысяч. 454 тысячи из них — индивидуальные предприниматели, 214 тысяч — юрлица. Годом ранее этот показатель составлял 586 тысяч ― 370 тысяч ИП и 216 тысяч юрлиц.

Как сообщают представители пресс-службы Сбербанка, по сравнению с 2022 годом в прошлом году предпочтение Сбербанку отдали на 14% больше российских предпринимателей.

По результатам статистики минувшего года, в пятерку быстро развивающихся отраслей бизнеса в сравнении с 2022 годом вошли: сфера транспортировки и хранения (+23% год к году), сфера услуг (+20%), розничная торговля (+16%) и операции с недвижимостью (+14%). Замыкает список гостиничный и ресторанный бизнес с приростом 9%, информирует gorod55.ru.

По данным зампредседателя правления Сбербанка Анатолия Попова, в сегменте малого и среднего бизнеса России розничная торговля стала самой востребованной отраслью. Среди представителей бизнеса, открывших свое дело в 2023 году, каждый третий работает именно в данной сфере. При этом более половины из них осуществляют деятельность в сфере электронной коммерции. За год прирост этого сегмента составил 27%. Данную тенденцию можно объяснить ростом востребованности услуг маркетплейсов в РФ, продажи на которых выгодны для малого бизнеса.

Что касается регистрации бизнеса, то она все чаще происходит в формате онлайн. В течение года доля дистанционных регистраций в Сбербанке составила 40% от их общего количества (годом ранее — 37%). Количество предпринимателей, открывших дело онлайн посредством сервиса регистрации бизнеса и дистанционного открытия счёта, превысило 500 тысяч человек.

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