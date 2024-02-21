В течение года количество представителей малого бизнеса в Сбере достигло 700 тысяч

По данным зампредседателя правления Сбербанка Анатолия Попова, в сегменте малого и среднего бизнеса России розничная торговля стала самой востребованной отраслью. Среди представителей бизнеса, открывших свое дело в 2023 году, каждый третий работает именно в данной сфере. При этом более половины из них осуществляют деятельность в сфере электронной коммерции. За год прирост этого сегмента составил 27%. Данную тенденцию можно объяснить ростом востребованности услуг маркетплейсов в РФ, продажи на которых выгодны для малого бизнеса.