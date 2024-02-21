В зеркальную дату 24 февраля в Ростовской области поженятся около 300 пар

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Портал Donday со ссылкой на сотрудников донского управления ЗАГС объявил, что в ближайшую зеркальную дату, 24 февраля 2024 года, собираются пожениться 268 пар влюбленных.
Большая часть из них проживает в Ростове-на-Дону — 24 февраля брак планируют заключить 167 пар, еще 101 пара проживает в городах и районах Ростовской области. Сотрудники управления уточнили, что в Таганроге и Новочеркасске собираются пожениться по 12 пар, еще 13 пар будущих супругов живут в Шахтах.
Как правило, зеркальные даты для бракосочетания выбирают как из-за практических причин, так и из-за суеверий. Красивые даты легко запомнить, кроме того, существует поверье, что они считаются удачными для формирования семьи.
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