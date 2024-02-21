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Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

В зеркальную дату 24 февраля в Ростовской области поженятся около 300 пар

В зеркальную дату 24 февраля в Ростовской области поженятся около 300 пар

21 февраля 2024, 06:28
Фото: pxhere
В зеркальную дату 24 февраля в Ростовской области поженятся около 300 пар
В Ростовской области брак в зеркальную дату собираются заключить около 300 пар, об этом сообщили в донском управлении ЗАГС.

Портал Donday со ссылкой на сотрудников донского управления ЗАГС объявил, что в ближайшую зеркальную дату, 24 февраля 2024 года, собираются пожениться 268 пар влюбленных.

Большая часть из них проживает в Ростове-на-Дону — 24 февраля брак планируют заключить 167 пар, еще 101 пара проживает в городах и районах Ростовской области. Сотрудники управления уточнили, что в Таганроге и Новочеркасске собираются пожениться по 12 пар, еще 13 пар будущих супругов живут в Шахтах.

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Как правило, зеркальные даты для бракосочетания выбирают как из-за практических причин, так и из-за суеверий. Красивые даты легко запомнить, кроме того, существует поверье, что они считаются удачными для формирования семьи.

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