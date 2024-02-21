В зеркальную дату 24 февраля в Ростовской области поженятся около 300 пар

Большая часть из них проживает в Ростове-на-Дону — 24 февраля брак планируют заключить 167 пар, еще 101 пара проживает в городах и районах Ростовской области. Сотрудники управления уточнили, что в Таганроге и Новочеркасске собираются пожениться по 12 пар, еще 13 пар будущих супругов живут в Шахтах.