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Posted 21 февраля 2024, 17:08

Published 21 февраля 2024, 17:08

Modified 21 февраля 2024, 17:10

Updated 21 февраля 2024, 17:10

Пустырь на месте снесенного дома в переулке Кривошлыковском, 4

Власти рассказали, что возведут в Кривошлыковском, 4 в Ростове

21 февраля 2024, 17:08
Фото: rostovgazeta.ru. Пустырь на месте снесенного дома в переулке Кривошлыковском, 4
«Благоустройством» планируют заняться власти на месте снесенного дома в переулке Кривошлыковском, 4, рассказали RostovGazeta в администрации Ростова.

Чиновники рассказали, что администрация Пролетарского района рассматривает возможность «благоустройства территории», где находилась скандальная пятиэтажка. Там собираются посадить деревья и цветы, а также создать дорожки и тротуары.

«По информации администрации Пролетарского района, рассматривается вопрос благоустройства территории с размещением малых архитектурных форм и зеленых насаждений», — сообщили власти города.

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Однако окончательного решения по этому вопросу власти еще не приняли, он находится на рассмотрении.

Ранее власти Ростова выставили на торги участок по соседству — в Кривошлыковском, 1а. Там также находится пустырь с незаконной постройкой, которую собираются снести.

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