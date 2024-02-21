Власти рассказали, что возведут в Кривошлыковском, 4 в Ростове

Posted Сегодня, 17:08
Published Сегодня, 17:08
Modified Сегодня, 17:10
Updated Сегодня, 17:10
Чиновники рассказали, что администрация Пролетарского района рассматривает возможность «благоустройства территории», где находилась скандальная пятиэтажка. Там собираются посадить деревья и цветы, а также создать дорожки и тротуары.
«По информации администрации Пролетарского района, рассматривается вопрос благоустройства территории с размещением малых архитектурных форм и зеленых насаждений», — сообщили власти города.
Однако окончательного решения по этому вопросу власти еще не приняли, он находится на рассмотрении.
Ранее власти Ростова выставили на торги участок по соседству — в Кривошлыковском, 1а. Там также находится пустырь с незаконной постройкой, которую собираются снести.