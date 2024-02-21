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Published Сегодня, 13:59

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Updated Сегодня, 14:01

Власти рассказали, на ремонт каких дорог в Ростове потратят федеральные миллионы

Власти рассказали, на ремонт каких дорог в Ростове потратят федеральные миллионы

21 февраля 2024, 13:59
Фото: old-mindortrans.donland.ru
Власти рассказали, на ремонт каких дорог в Ростове потратят федеральные миллионы
По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Ростове отремонтируют 33 километра дорожного полотна, рассказали в региональном правительстве.

По нацпроекту город в этом году на ремонт дорог получил больше одного миллиарда рублей. Власти обещают, что деньги потратят на 27 объектов улично-дорожной сети.

В частности восстановить дорожное полотно планируют на проспекте Ленина на участке от Страны Советов до Народного Ополчения. Также ремонт коснется улицы Таганрогской (от Малиновского до переулка Авиамоторного) и улицы Малиновского (от Коммунистического до Всесоюзной).

В Ростове на ремонт Таганрогской и Малиновского потратят 230 млн рублей
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Продолжится и восстановление 1-го Машиностроительного переулка, связывающего ростовчан с несколькими предприятиями города.

Напомним, всего траты на ремонт дорог в Ростове превысят 2 миллиарда рублей в 2024 году. Эта сумма является рекордной для города.

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