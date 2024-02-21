Власти рассказали, на ремонт каких дорог в Ростове потратят федеральные миллионы

В частности восстановить дорожное полотно планируют на проспекте Ленина на участке от Страны Советов до Народного Ополчения. Также ремонт коснется улицы Таганрогской (от Малиновского до переулка Авиамоторного) и улицы Малиновского (от Коммунистического до Всесоюзной).