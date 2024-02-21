Власти рассказали, на ремонт каких дорог в Ростове потратят федеральные миллионы

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
По нацпроекту город в этом году на ремонт дорог получил больше одного миллиарда рублей. Власти обещают, что деньги потратят на 27 объектов улично-дорожной сети.
В частности восстановить дорожное полотно планируют на проспекте Ленина на участке от Страны Советов до Народного Ополчения. Также ремонт коснется улицы Таганрогской (от Малиновского до переулка Авиамоторного) и улицы Малиновского (от Коммунистического до Всесоюзной).
Продолжится и восстановление 1-го Машиностроительного переулка, связывающего ростовчан с несколькими предприятиями города.
Напомним, всего траты на ремонт дорог в Ростове превысят 2 миллиарда рублей в 2024 году. Эта сумма является рекордной для города.