Восемь лет грозит дачникам за цветы ипомеи. Какой сорт нельзя выращивать в Ростове

«Сейчас из продажи изымают семена ипомеи трехцветной. Но если ростовчане хотят выращивать разрешенную пурпурную, то на всякий случай я рекомендую сохранять пакетик от семян. На нем должно быть написано, что это — ипомея пурпурная. Некоторые производители семян не всегда указывают вид ипомеи. Поэтому нужно быть внимательным. Если семена уже приобретены и ипомею хочется вырастить, а ее сорт непонятен, то сперва нужно попробовать вырастить не более двух растений», — советует агроном.