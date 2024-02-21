Восемь лет грозит дачникам за цветы ипомеи. Какой сорт нельзя выращивать в Ростове

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Напомним, что выращивание популярных у дачников цветов — ипомеи трехцветной, оказалось под запретом из-за содержания запрещенных веществ. Максимальное наказание за это может достигать до восьми лет лишения свободы. Более того, к уголовной ответственности смогут привлекать и за хранение более трех граммов семян этого растения.
Агроном разъясняет, что ипомея — это вьющееся растение, у которого более 500 видов. Но в цветочной культуре выращивают порядка 25 видов ипомеи.
«Во дворах и на улицах Ростова, в основном, растет ипомея пурпурная. Она у нас распространена и не попадает под запрет», — отмечает Любовь Бурлуцкая.
Эксперт добавляет, что хотя и очень редко, в Ростовской области встречаются сорта ипомеи трехцветной. Это сорт «Хевенли Блю» или «Небесно Голубая».
По словам агронома, отличить сорта разрешенных и запрещенных сегодня видов ипомеи непросто.
«У цветка трехцветной ипомеи, если посмотреть внутрь граммофончика, желтый зев. Такие цветы выращивать запрещено. А у ипомеи пурпурной, желтого цвета внутри нет, зев белый», — разъясняет собеседница.
Однако спикер предупреждает, что существуют разные гибриды, которые тоже могут относиться к виду ипомеи трехцветной.
«Сейчас из продажи изымают семена ипомеи трехцветной. Но если ростовчане хотят выращивать разрешенную пурпурную, то на всякий случай я рекомендую сохранять пакетик от семян. На нем должно быть написано, что это — ипомея пурпурная. Некоторые производители семян не всегда указывают вид ипомеи. Поэтому нужно быть внимательным. Если семена уже приобретены и ипомею хочется вырастить, а ее сорт непонятен, то сперва нужно попробовать вырастить не более двух растений», — советует агроном.
Список сортов семян, которые изымают из продажи:
«Фортуна», «Беляночка», «Звездная Ночь», «Забава», «Танец Теней», «Летающая Тарелка» (распространенный сорт), «Жизель», «Райские Бабочки», «Небесно Голубая» («Хевенли Блю»), «Искристая Сирень», «Млечный Путь», «Леди в Голубом», «Перламутровые Врата».
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