Юрист Сафронов рассказал, какую комнату лучше покупать в Ростове

Posted Сегодня, 18:13
Published Сегодня, 18:13
Modified Сегодня, 18:23
Updated Сегодня, 18:23
В РФ существуют три категории недвижимости, в которых возможно купить комнату:
Главным недостатком комнаты в коммуналке и общежитии является увеличенное число проживающих на один санузел и одну кухню. Все это приводит к более высокой плотности населения, чем в стандартных квартирах.
Тем не менее, следует отметить позитивный момент: стоимость проживания в коммунальной квартире или общежитии существенно ниже, чем в обычной квартире.
Эксперт рассказал Newia.ru, что комнату в коммуналке возможно приватизировать и продать, тогда как в общежитии это получится сделать лишь при согласии основного владельца.
Кроме того, комната в коммуналке предназначена для проживания одного человека или одной семьи, в то время как в общежитии в одной комнате могут проживать разные люди.
Ранее стало известно, что в Ростове из комнат в аварийных домах будут переселять в квартиры.