rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:13

Published Сегодня, 18:13

Modified Сегодня, 18:23

Updated Сегодня, 18:23

Юрист Сафронов рассказал, какую комнату лучше покупать в Ростове

Юрист Сафронов рассказал, какую комнату лучше покупать в Ростове

21 февраля 2024, 18:13
Фото: Изображение Midjourney
В России, в том числе Ростовской области, при выборе комнаты стоит учитывать не только комфорт, но и статус недвижимости, сообщил Newia.ru юрист Ярослав Сафронов.

В РФ существуют три категории недвижимости, в которых возможно купить комнату:

  1. Общежитие.
  2. Коммунальная квартира.
  3. Стандартная квартира.

Главным недостатком комнаты в коммуналке и общежитии является увеличенное число проживающих на один санузел и одну кухню. Все это приводит к более высокой плотности населения, чем в стандартных квартирах.

В Ростове из комнат в аварийных домах будут переселять в квартиры
Узнать подробнее

Тем не менее, следует отметить позитивный момент: стоимость проживания в коммунальной квартире или общежитии существенно ниже, чем в обычной квартире.

Эксперт рассказал Newia.ru, что комнату в коммуналке возможно приватизировать и продать, тогда как в общежитии это получится сделать лишь при согласии основного владельца.

Кроме того, комната в коммуналке предназначена для проживания одного человека или одной семьи, в то время как в общежитии в одной комнате могут проживать разные люди.

Ранее стало известно, что в Ростове из комнат в аварийных домах будут переселять в квартиры.

Читайте также:
В Ростове из комнат в аварийных домах будут переселять в квартирыАренда квартир подорожала в Ростове на 78%В Ростове резко выросли цены на квартиры с «бабушкиным» ремонтом
#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Недвижимость#Общежитие#Ростов#Приватизация#Коммунальная квартира
Подпишитесь
В Ростовской области разоблачают фейки и запрещают чиновникам уезжать за границу
Сегодня, 15:06
Население Ростовской области продолжает вымирать
Сегодня, 18:03
Эксперт Левченко рассказал, как ямочный ремонт спасет дороги от разрушения в Ростове
Сегодня, 18:08
Власти рассказали, что возведут в Кривошлыковском, 4 в Ростове
Сегодня, 17:08
В Ростовской области вынесли приговор летчикам, устроившим смертельное ДТП
Сегодня, 15:58
В Ростовской области умерли 134 новорожденных ребенка
Сегодня, 13:22