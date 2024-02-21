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Published Сегодня, 16:34

Modified Сегодня, 16:36

Updated Сегодня, 16:36

Жители Ростовской области жалуются, что не могут вывести деньги с Qiwi-кошелька

Жители Ростовской области жалуются, что не могут вывести деньги с Qiwi-кошелька

21 февраля 2024, 16:34
Фото: pxhere.com
Жители Ростовской области жалуются, что не могут вывести деньги с Qiwi-кошелька
После того как ЦБ отозвал лицензию у Киви Банка, платежная система Qiwi заблокировала вывод средств с кошельков, объясняет Forbes.

Также перестала работать платежная система Contact. Она позволяла отправлять деньги за рубеж. Теперь такая опция недоступна в обоих направлениях.

Пользователи Qiwi-кошелька рассказывают, что при попытке совершить операцию, на сайте появляется уведомление, что «платеж нельзя провести». Средства невозможно вывести и на счета в других банках. Qiwi-кошелек отклоняет такие операции.

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Известно, что после того как Центробанк отозвал у Киви Банка лицензию, вкладчики получат выплаты до 6 марта.

Свое решение в ЦБ объяснили тем, что Киви Банк нарушал законы о банковской деятельности, легализации доходов и другие.

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#Россия#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ЦБ
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