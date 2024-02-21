Жители Ростовской области жалуются, что не могут вывести деньги с Qiwi-кошелька

Posted Сегодня, 16:34
Published Сегодня, 16:34
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Updated Сегодня, 16:36
Также перестала работать платежная система Contact. Она позволяла отправлять деньги за рубеж. Теперь такая опция недоступна в обоих направлениях.
Пользователи Qiwi-кошелька рассказывают, что при попытке совершить операцию, на сайте появляется уведомление, что «платеж нельзя провести». Средства невозможно вывести и на счета в других банках. Qiwi-кошелек отклоняет такие операции.
Известно, что после того как Центробанк отозвал у Киви Банка лицензию, вкладчики получат выплаты до 6 марта.
Свое решение в ЦБ объяснили тем, что Киви Банк нарушал законы о банковской деятельности, легализации доходов и другие.
Ранее эксперт Сергей Ионов рассказал ростовчанам, куда инвестировать сбережения.