Буцаев: РЭО в приаэродромной зоне проведет орнитологические обследования полигонов

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Издание 56orb.ru сообщает, что глава Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал о возможном влиянии полигонов ТКО на безопасность полетов воздушных судов из-за скопления птиц рядом с ними. По этой причине было принято решение провести обследование полигонов, которые расположены в границах шестых подзон приаэродромных территорий. Согласно территориальным схемам обращения с отходами, объекты, расположенные в непосредственной близости к аэродромам гражданской авиации, имеются в 52 субъектах России. На данный момент более 30 полигонов ТКО уже заключили договоры с специализированными компаниями для проведения орнитологических обследований. Российский экологический оператор тщательно следит за ситуацией и контролирует выполнение необходимых требований, так как наблюдается увеличение числа инцидентов с воздушными судами, которые были вызваны птицами.
Шестая подзона приаэродромной территории представляет собой участок в радиусе 15 километров от геометрического центра взлетно-посадочной полосы. Владельцы объектов для обращения с ТКО, которые находятся в пределах данной подзоны, должны провести орнитологические исследования до 1 сентября текущего года.
Данное требование закреплено в постановлении Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 года № 1460. Если обследование не будет проведено или защита от массового скопления птиц будет недостаточной, использование полигона после указанного срока будет под запретом.
По словам заместителя генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексея Макрушина, РЭО взаимодействует с органами исполнительной власти субъектов России по вопросам проведения орнитологических обследований и их мониторинга. Необходимость таких мероприятий обусловлена, в первую очередь, для предотвращения рисков, которые связаны с появлением аварийных ситуаций в сфере авиации.