Буцаев: РЭО в приаэродромной зоне проведет орнитологические обследования полигонов

Издание 56orb.ru сообщает, что глава Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал о возможном влиянии полигонов ТКО на безопасность полетов воздушных судов из-за скопления птиц рядом с ними. По этой причине было принято решение провести обследование полигонов, которые расположены в границах шестых подзон приаэродромных территорий. Согласно территориальным схемам обращения с отходами, объекты, расположенные в непосредственной близости к аэродромам гражданской авиации, имеются в 52 субъектах России. На данный момент более 30 полигонов ТКО уже заключили договоры с специализированными компаниями для проведения орнитологических обследований. Российский экологический оператор тщательно следит за ситуацией и контролирует выполнение необходимых требований, так как наблюдается увеличение числа инцидентов с воздушными судами, которые были вызваны птицами.