Часть трассы Р-260 в Ростовской области закроют в марте

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Published Сегодня, 12:45
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В четверг, 22 февраля, власти Ростовской области со ссылкой на представителей компании «Упрдор Москва — Волгоград» объявили, что с 1 марта на трассе Р-260, соединяющей Волгоград с Каменском-Шахтинским и Луганском начнется капремонт. Работы будут идти на железнодорожном переезде, из-за чего на несколько дней проезд транспорта по 351-му километру трассы будет закрыт.
По предварительным данным, ограничения проезда будут действовать со 2 по 5, с 12 по 17, с 19 по 21 и с 26 по 28 марта. В общей сложности, проезд по этому участку будет недоступен в течение 16 дней.
Автомобилистов просят учитывать сложившуюся ситуацию и выбирать для объезда улицы Профильную и Героев Пионеров на территории Каменска-Шахтинского.
Ранее стало известно, какие улицы Ростова будут закрыты для проезда транспорта с конца февраля.