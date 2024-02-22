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Published Сегодня, 12:45

Modified Сегодня, 12:47

Updated Сегодня, 12:47

Власти Ростовской области объявили, когда будет закрыта часть трассы Р-260 в марте

Часть трассы Р-260 в Ростовской области закроют в марте

22 февраля 2024, 12:45
Фото: donland.ru
Власти Ростовской области объявили, когда будет закрыта часть трассы Р-260 в марте
В Ростовской области железнодорожный переезд на 351-м километре трассы Р-260 будет закрыт большую часть марта, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.

В четверг, 22 февраля, власти Ростовской области со ссылкой на представителей компании «Упрдор Москва — Волгоград» объявили, что с 1 марта на трассе Р-260, соединяющей Волгоград с Каменском-Шахтинским и Луганском начнется капремонт. Работы будут идти на железнодорожном переезде, из-за чего на несколько дней проезд транспорта по 351-му километру трассы будет закрыт.

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с 1 марта на трассе Р-260, соединяющей Волгоград с Каменском-Шахтинским и Луганском начнется капремонтс 1 марта на трассе Р-260, соединяющей Волгоград с Каменском-Шахтинским и Луганском начнется капремонт
с 1 марта на трассе Р-260, соединяющей Волгоград с Каменском-Шахтинским и Луганском начнется капремонт
Фото: donland.ru

По предварительным данным, ограничения проезда будут действовать со 2 по 5, с 12 по 17, с 19 по 21 и с 26 по 28 марта. В общей сложности, проезд по этому участку будет недоступен в течение 16 дней.

Автомобилистов просят учитывать сложившуюся ситуацию и выбирать для объезда улицы Профильную и Героев Пионеров на территории Каменска-Шахтинского.

Ранее стало известно, какие улицы Ростова будут закрыты для проезда транспорта с конца февраля.

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