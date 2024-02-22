Чем в ростовской области негласно владели ОПГ 90-х годов

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
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ОПГ «Борцы» неофициально держало под контролем Нахичеванский рынок, спортивный комплекс «Трудовые резервы», отель «Золотой лев» и кинотеатр «Россия».
Отчаянную конкуренцию «Борцы» вели с другим ОПГ «Волки» за авторынок «Фортуна». В итоге он также отошел «Борцам». Они же, после ареста части «Волков» прибрали к рукам игорные заведения и рынок такси.
ОПГ «Кладбищенские» устроила свою штаб-квартиру на Северном кладбище Ростова и якобы заправляла бизнесом ритуальных услуг.
Сергей Корогодин, руководитель собственной группировки, имел прочные связи в городской милиции.
Подробнее об ОПГ, орудовавших в Ростовской области в 90-е годы, читайте в спецпроекте RostovGazeta.