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Published Сегодня, 08:54

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Чем в ростовской области негласно владели ОПГ 90-х годов

Чем в Ростовской области негласно владели ОПГ 90-х годов

22 февраля 2024, 08:54
Фото: Изображение Midjourney
Чем в ростовской области негласно владели ОПГ 90-х годов
Кинотеатры, рынки и ларьки: что ростовские бандиты считали своей собственностью.

ОПГ «Борцы» неофициально держало под контролем Нахичеванский рынок, спортивный комплекс «Трудовые резервы», отель «Золотой лев» и кинотеатр «Россия».

Отчаянную конкуренцию «Борцы» вели с другим ОПГ «Волки» за авторынок «Фортуна». В итоге он также отошел «Борцам». Они же, после ареста части «Волков» прибрали к рукам игорные заведения и рынок такси.

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ОПГ «Кладбищенские» устроила свою штаб-квартиру на Северном кладбище Ростова и якобы заправляла бизнесом ритуальных услуг.

Сергей Корогодин, руководитель собственной группировки, имел прочные связи в городской милиции.

Подробнее об ОПГ, орудовавших в Ростовской области в 90-е годы, читайте в спецпроекте RostovGazeta.

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