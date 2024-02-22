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Published Сегодня, 12:45

Modified Сегодня, 12:47

Updated Сегодня, 12:47

«Чуть окна не вылетели»: жители Шахт заявили о мощном звуке взрыва

«Чуть окна не вылетели»: жители Шахт заявили о мощном звуке взрыва

22 февраля 2024, 12:45
Фото: 1MI
«Чуть окна не вылетели»: жители Шахт заявили о мощном звуке взрыва

Мощный звук взрыва услышали жители Шахт 22 февраля

Жители Шахт Ростовской области в четверг, 22 февраля, услышали звук, напоминающий взрыв, сообщили они в Telegram.

По их словам, звук раздался по всему городу днем, примерно в 15 часов. После этого горожане оставили более 100 сообщений в соцсетях и описали то, что произошло.

«На Харьковской очень громко взрыв был слышен. Сначала звуки самолета, потом звук взрыва», — заявили горожане.

«Аж стекла задрожали», — пишут местные жители.

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«Что это было? У меня чуть окна не вылетели», — говорится в комментариях.

«Мы живем в поселке Каменоломни, стекла аж дрожали», — сообщили пользователи. Некоторые предположили, что самолет мог перейти на сверхзвук.

Добавим, что официальной информации об этой ситцации не было, она уточняется.

Ранее губернатор Голубев сделал заявление после сбитой ракеты над Ростовской областью.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Шахты#Самолет#Окна#Происшествия
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