«Чуть окна не вылетели»: жители Шахт заявили о мощном звуке взрыва

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
По их словам, звук раздался по всему городу днем, примерно в 15 часов. После этого горожане оставили более 100 сообщений в соцсетях и описали то, что произошло.
«На Харьковской очень громко взрыв был слышен. Сначала звуки самолета, потом звук взрыва», — заявили горожане.
«Аж стекла задрожали», — пишут местные жители.
«Что это было? У меня чуть окна не вылетели», — говорится в комментариях.
«Мы живем в поселке Каменоломни, стекла аж дрожали», — сообщили пользователи. Некоторые предположили, что самолет мог перейти на сверхзвук.
Добавим, что официальной информации об этой ситцации не было, она уточняется.
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