Дачникам запретили выращивать вьюнки. Какой срок теперь грозит за ипомею трехцветную?

Также существуют химические средства, такие как гербициды, которые могут быть применены для уничтожения корней. Однако при использовании химических средств следует соблюдать осторожность, чтобы избежать повреждения окружающей растительности или загрязнения почвы. Другим методом может быть покрывание участка черным полиэтиленом или газонным материалом, чтобы лишить корни доступа к свету и воздуху, что с течением времени может привести к их гибели.