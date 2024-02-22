Дачникам запретили выращивать вьюнки. Какой срок теперь грозит за ипомею трехцветную?

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Ипомея выглядит в виде многоствольной декоративной лианы с цветущими трубчатыми цветками в летний период. Цветки могут быть фиолетового, розового, синего или белого цвета. Растение характеризуется быстрым ростом и имеет гибкие, вьющиеся стебли. Раскрытие цветков происходит по утрам и к вечеру их лепестки увядают и опадают. Ипомею применяют как растение для земли или в контейнерах.
Опасность выращивания трехцветной ипомеи, популярного вьюнкового растения, на дачных участках признали согласно постановлению властей.
Этим решением был расширен список растений, содержащих наркотические вещества или психотропные компоненты. Оказалось, что трехцветная ипомея, кажущаяся безобидным растением для украшения, на самом деле содержит токсичное вещество — эргин (LSA), производное лизергиновой кислоты. Оборот этого вещества запрещен в соответствии с действующим законодательством страны.
Ведущий агроном Ботанического сада ЮФУ, к.с-х.наук, Любовь Бурлуцкая рассказала RostovGazeta, что это вьющееся растение, которое насчитывает более 500 видов. Однако в цветочной культуре выращивают около 25 видов ипомеи.
«На территории донской столицы в основном встречается ипомея пурпурная. Этот вид у нас распространен и не подпадает под запрет», — отмечает Любовь Бурлуцкая.
Эксперт уточнила, что в донском регионе не часто можно встретить сорта трехцветной ипомеи. Это, например, сорт «Хевенли Блю» или «Небесно-голубая».
По словам агронома, сегодня непросто отличить виды растения, которые запрещены и те, за которые нет ответственности.
«У цветков трехцветной ипомеи, если посмотреть внутрь граммофончика, есть желтый зев. Выращивание таких цветов недопустимо. В то время как у ипомеи пурпурной внутри нет желтого цвета, зев белый», — объясняет собеседница.
При этом она отмечает, что встречаются различные гибриды, которые также могут относиться к виду трехцветной ипомеи.
«В настоящее время семена трехцветной ипомеи убирают из реализации. Но если жители Ростова хотят вырастить разрешенный пурпурный вид, то эксперт рекомендует сохранить пакетик с семенами на всякий случай. На нем должно быть указано, что это ипомея пурпурная, советует эксперт.
Культивирование от десяти до ста кустов ипомеи трехцветной будет рассматриваться как преступление в крупном масштабе, а если число кустов превышает сотню, то это будет квалифицироваться как особо крупный размер.
Помимо этого, установили запрет на выращивание гармалы и турбины щитковидной. Нарушение статьи УК РФ может привести к серьезному наказанию, так как максимальный срок составляет 8 лет колонии.
Даже если на даче случайно высадить ипомею трехцветную, эксперты отмечают, что избавиться от этого растения несложно.
Чтобы убрать многолетние экземпляры, достаточно удалить их корневища. А однолетние растения нужно просто выкопать и перекопать почву.
Также существуют химические средства, такие как гербициды, которые могут быть применены для уничтожения корней. Однако при использовании химических средств следует соблюдать осторожность, чтобы избежать повреждения окружающей растительности или загрязнения почвы. Другим методом может быть покрывание участка черным полиэтиленом или газонным материалом, чтобы лишить корни доступа к свету и воздуху, что с течением времени может привести к их гибели.
В список запрещенных в стране также входят:
Каждое из указанных растений содержит компоненты с наркотическими или психотропными свойствами. За выращивание или даже хранение семян можно получить штраф на сумму 300 тысяч рублей, либо попасть в колонию на срок до двух лет. Если выращивать более 100 кустов, то грозит совсем другое наказание — более строгое.
С 2010 года в России начали внимательно отслеживать растения, которые выращиваются на приусадебных участках обычными садоводами. Именно в этом году была составлена первая версия списка растений, содержащих наркотические и психотропные вещества. На сегодняшний день в этом списке содержится почти двадцать различных растений.