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Published Сегодня, 08:51

Modified Сегодня, 08:53

Updated Сегодня, 08:53

Движение на Московской ограничат в Ростове до 1 апреля

Движение на Московской ограничат в Ростове до 1 апреля

22 февраля 2024, 08:51
Фото: ГИБДД по Ростовской области
Движение на Московской ограничат в Ростове до 1 апреля
Из-за реконструкции водопроводной линии движение ограничат на улице Московской, предупредили в департаменте транспорта Ростова.

Нововведение коснется участка Московской от переулка Доломановского до переулка Островского с северной стороны. Также будет ограничено движение по Московской на участке от Островского до Буденновского с южной стороны.

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Транспорт будет ездить в одностороннем формате в восточном направлении.

Уточняется, что на указанных участках будут обновлять водопроводную линию. Работы, как и ограничения, продлятся с 27 февраля по 1 апреля.

Ранее власти рассказали, с каких улиц будут эвакуировать машины в центре Ростова.

Напомним, в Ростове на Портовой запретили разгоняться больше 40 километров в час.

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