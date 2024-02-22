Движение на Московской ограничат в Ростове до 1 апреля

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
Modified Сегодня, 08:53
Updated Сегодня, 08:53
Нововведение коснется участка Московской от переулка Доломановского до переулка Островского с северной стороны. Также будет ограничено движение по Московской на участке от Островского до Буденновского с южной стороны.
Транспорт будет ездить в одностороннем формате в восточном направлении.
Уточняется, что на указанных участках будут обновлять водопроводную линию. Работы, как и ограничения, продлятся с 27 февраля по 1 апреля.
Ранее власти рассказали, с каких улиц будут эвакуировать машины в центре Ростова.
Напомним, в Ростове на Портовой запретили разгоняться больше 40 километров в час.