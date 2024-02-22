Единороссы собрали свыше 11,5 млрд рублей на закупку техники для нужд СВО

Волонтеры МГЕР работали и в Мариуполе в то время, когда там шли бои. Они адресно обеспечивали людей продуктами, лекарствами, теплыми вещами и предметами первой необходимости. Все прошедшие два года на новых территориях РФ работало свыше 3,5 тыс. активистов из МГЕР и «Волонтерской Роты». Кроме того, в гуманитарной миссии активно участвовали врачи из медицинских бригад, сформированных «Единой Россией», в местные больницы было поставлено более 7 тыс. тонн медикаментов и медицинский изделий, а для военных и жителей прифронтовых регионов открылись курсы тактической медицины, сообщает сайт партии ER.RU.