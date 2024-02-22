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Единороссы собрали свыше 11,5 млрд рублей на закупку техники для нужд СВО

Единороссы собрали свыше 11,5 млрд рублей на закупку техники для нужд СВО

22 февраля 2024, 10:29
Фото: er.ru
В Хабаровске состоялся форум первичных отделений «Единой России», посвященный двухлетию гуманитарной миссии в присоединенных регионах РФ. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак сообщил, что за два года было собрано более 11,5 млрд рублей для помощи бойцам СВО и обеспечения нужд фронта.

Он отметил необходимость сопровождения семьи каждого военнослужащего и их всесторонней поддержки, а также рекомендовал привлекать ветеранов спецоперации к общественной и политической деятельности, пишет mkset.ru.

Первые гуманитарные грузы «Единой России» предназначались беженцам из Донбасса, эвакуированным в Ростовскую область, — люди начали получать помощь уже 22 февраля 2022 года. Позже в Луганской и Донецкой народных республиках была сформирована сеть гуманитарных центров для оказания содействия местным жителям. По словам Турчака, всего в первые месяцы было открыто 45 гумцентров, где и сегодня можно получить различную помощь, включая юридическую.

Волонтеры МГЕР работали и в Мариуполе в то время, когда там шли бои. Они адресно обеспечивали людей продуктами, лекарствами, теплыми вещами и предметами первой необходимости. Все прошедшие два года на новых территориях РФ работало свыше 3,5 тыс. активистов из МГЕР и «Волонтерской Роты». Кроме того, в гуманитарной миссии активно участвовали врачи из медицинских бригад, сформированных «Единой Россией», в местные больницы было поставлено более 7 тыс. тонн медикаментов и медицинский изделий, а для военных и жителей прифронтовых регионов открылись курсы тактической медицины, сообщает сайт партии ER.RU.

Ростовское региональное отделение «Единой России» в числе первых присоединилось к гуманитарной миссии партии. На Дону появился первый Центр правовой поддержки для эвакуированных. Донские депутаты и волонтеры «Единой России» доставляли в новые регионы грузы с продуктами, новую детскую русскоязычную литературу, а медикам Донбасса передавали расходные материалы. На передовую отправляли транспорт, спецоборудование и защитное снаряжение.

Ключевым направлением стала поддержка тем, кто ждет бойцов дома. Приемные «Единой России» совместно с движением #МЫВМЕСТЕ оказывают помощь семьям мобилизованных и добровольцев по разным вопросам. По решению главы донского парламента, секретаря регионального отделения «Единой России» Александра Ищенко создан волонтерский центр, который участвует в решении вопросов, с которыми сталкиваются семьи участников СВО.

Фракция «Единой России» в Законодательном собрании последовательно сопровождала расширение мер поддержки участников спецоперации и их семей. При участии парламента региона федеральная рабочая группа по СВО подготовила единый стандарт региональных мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

«Сегодня нет ничего важнее того, чтобы поддерживать людей, которые защищают нашу страну, защищают безопасность нашего Отечества», — убежден секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко.

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