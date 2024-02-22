Эксперт Гордашникова заявила о недоступности ипотеки на вторичке в Ростовской области

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
На вторичном рынке недвижимости в бюджетном сегменте наблюдается ситуация более сложная, чем на первичке. По словам эксперта, при текущем уровне ключевой ставки ипотека остается недоступной, что приводит к затруднениям на этом рынке и вызовет его стагнацию.
Собеседница добавила, что многие продавцы временно снимают свои объекты с продажи, надеясь на улучшение ситуации в будущем. В случае необходимости срочной продажи объектов реализация происходит с значительными скидками.
«Весной на первичном рынке в бюджетном сегменте не ожидается резкого падения спроса. Действуют программы ипотеки с господдержкой, а также семейная ипотека, которые остаются доступными для тех, кто еще не воспользовался этими возможностями. Кроме того, различные узкие льготные программы также будут способствовать поддержанию спроса», — уверена эксперт.
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