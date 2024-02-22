Эксперт Гордашникова заявила о недоступности ипотеки на вторичке в Ростовской области

«Весной на первичном рынке в бюджетном сегменте не ожидается резкого падения спроса. Действуют программы ипотеки с господдержкой, а также семейная ипотека, которые остаются доступными для тех, кто еще не воспользовался этими возможностями. Кроме того, различные узкие льготные программы также будут способствовать поддержанию спроса», — уверена эксперт.