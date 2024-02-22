Эксперт Михайлов заявил, что в Ростове демонтируют памятник Жванецкому

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
Напомним, что появление памятника Михаилу Жванецкому на Пушкинской в Ростове вызвало серьезные вопросы у горожан. Эксперт подчеркивает, что большинство жителей Дона не восприняли положительно появление такого памятника
«Из Интернета уже не вырезать слова Жванецкого о России. Не убрать его оценку происходящему на Майдане в комментариях украинским СМИ. Поэтому и крупнейшие патриотические Telegram-каналы, и лидеры общественного мнения высказались против установки памятника Жванецкому», — отмечает Евгений Михайлов.
Эксперт разъясняет, что двойные стандарты в данном контексте неприемлемы.
«Если человек высказывал жестко негативное отношение к нашей стране, то ставить ему памятники недопустимо. У нас много подобных „Людей мира“, как называли Жванецкого, которые ругали нашу страну, а в итоге уехали, и стали иноагентами», — комментирует собеседник.
Спикер прогнозирует, что памятник все-таки демонтируют в донской столице.
Ранее RostovGazeta сообщала, что писатель Захар Прилепин выступил против установленного на Пушкинской памятника Михаилу Жванецкому.