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Posted Сегодня, 06:12

Published Сегодня, 06:12

Modified Сегодня, 06:14

Updated Сегодня, 06:14

Эксперт Михайлов прогнозирует, что памятник Жванецкому демонтируют в Ростове

Эксперт Михайлов заявил, что в Ростове демонтируют памятник Жванецкому

22 февраля 2024, 06:12
Фото: rostovgazeta.ru
Эксперт Михайлов прогнозирует, что памятник Жванецкому демонтируют в Ростове
Эксперт по межнациональный отношениям, политолог Евгений Михайлов сообщил RostovGazeta, что памятник Михаилу Жванецкому в Ростове, вероятнее всего, демонтируют. Такая информация, по его словам, поступает ему из разных источников.

Напомним, что появление памятника Михаилу Жванецкому на Пушкинской в Ростове вызвало серьезные вопросы у горожан. Эксперт подчеркивает, что большинство жителей Дона не восприняли положительно появление такого памятника

«Из Интернета уже не вырезать слова Жванецкого о России. Не убрать его оценку происходящему на Майдане в комментариях украинским СМИ. Поэтому и крупнейшие патриотические Telegram-каналы, и лидеры общественного мнения высказались против установки памятника Жванецкому», — отмечает Евгений Михайлов.

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Эксперт разъясняет, что двойные стандарты в данном контексте неприемлемы.Эксперт разъясняет, что двойные стандарты в данном контексте неприемлемы.
Эксперт разъясняет, что двойные стандарты в данном контексте неприемлемы.
Фото: rostovgazeta.ru

Эксперт разъясняет, что двойные стандарты в данном контексте неприемлемы.

«Если человек высказывал жестко негативное отношение к нашей стране, то ставить ему памятники недопустимо. У нас много подобных „Людей мира“, как называли Жванецкого, которые ругали нашу страну, а в итоге уехали, и стали иноагентами», — комментирует собеседник.

Спикер прогнозирует, что памятник все-таки демонтируют в донской столице.

Ранее RostovGazeta сообщала, что писатель Захар Прилепин выступил против установленного на Пушкинской памятника Михаилу Жванецкому.

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