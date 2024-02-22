Эксперт Михайлов заявил, что в Ростове демонтируют памятник Жванецкому

«Если человек высказывал жестко негативное отношение к нашей стране, то ставить ему памятники недопустимо. У нас много подобных „Людей мира“, как называли Жванецкого, которые ругали нашу страну, а в итоге уехали, и стали иноагентами», — комментирует собеседник.